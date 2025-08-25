OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Oviedo Filarmonía regresa esta semana al claustro del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, con sus ya tradicionales conciertos de verano, dentro de la programación estival que organiza la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo.

Será el miércoles 27 de agosto y el viernes 29, ambos días a las 19 horas, cuando la sinfónica ovetense ofrecerá, en el recinto académico y a la batuta de su director titular, el maestro Lucas Macías, dos programas que cuentan con solistas de la orquesta, y que permiten una mayor proximidad al público.

En el primero de ellos, el Principal de oboe de Oviedo Filarmonía, Jorge Bronte, interpretará el Concierto para oboe y orquesta n.º 1 en re menor de Ludwig August Lebrun.

El programa de esta primera jornada en la Universidad lo completan la obertura Coriolano de Ludwig van Beethoven y la Sinfonía n.º 39 en mi bemol mayor, K 543, de Wolfgang Amadeus Mozart. Dos días después, el viernes 29 de agosto y de nuevo a las 19.00 horas, en el claustro de la Universidad la solista será la Principal de clarinete de Oviedo Filarmonía, Inés Allué.

Junto a sus compañeros de Oviedo Filarmonía tocará el Concierto para clarinete y orquesta n.º 1 en fa menor de Carl María von Weber. A esta obra le seguirá la Sinfonía n.º 1 en su bemol mayor, op. 38, "Primavera", de Robert Schumann. En ambas citas el acceso será libre hasta completar el aforo, y los programas se interpretarán sin pausa, con una duración aproximada de una hora.

En caso de lluvia, el concierto se trasladará al cercano Teatro Filarmónica, circunstancia de la que, de darse, se informará a través de las redes sociales de la orquesta y de la Fundación Municipal de Cultura.