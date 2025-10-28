Oviedo inaugura este miércoles la primera edición de Pan y Roses conectando literatura, pensamiento y compromiso social

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha presentado este martes el I Festival de Literatura Social Pan y Roses, una iniciativa que se celebrará mañana y pasado en el espacio Kuivi Almacenes de Oviedo. El festival pretende divulgar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 a través del diálogo entre literatura, pensamiento y compromiso social.

A lo largo de los dos días de programación, Pan y Roses abordará cuestiones como la democracia, la justicia social, la igualdad, el feminismo, la inclusividad, la diversidad, la ecología y la asturianía, con la participación de autoras y autores como Elvira Navarro, Isaac Rosa, Brenda Navarro, Yousseff Khandakji, el ex vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, el periodista Jesús Cintora, la filósofa Aida Dos Santos, el escritor Pablo Batalla, el profesor Héctor González o Alicia Valdés, entre otros.

Durante la presentación, celebrada en la librería Matadero, Ponte ha explicado que el encuentro abordará, entre otros asuntos, el uso de la fuerza en las relaciones entre los estados y la meritocracia.

"La fuerza ha vuelto a convertirse en el elemento decisorio en las relaciones internacionales, sustituyendo los principios más elementales del derecho internacional, los marcos normativos democráticos, y esto es muy preocupante", ha alertado.

También ha cuestionado la lógica de la meritocracia: "Esta idea darwinista social de que si te esfuerzas mucho en la vida te va a ir bien es radicalmente falsa, porque obvia que existen clases sociales, obvia que existen diferencias sexuales y de género, raciales y de capacidades, y ha devenido en una lógica de sacrificio, en el sentido de que buena parte de la humanidad es considerada despojo, detritus. Esta idea está flotando también en este festival y es uno de los pilares, efectivamente, de la Agenda 2030, el de la sostenibilidad social".

Junto con el pilar de la sostenibilidad social, Ponte ha citado otros dos: el medioambiental y la sostenibilidad económica, representada en el trabajo decente. "No se puede hablar nunca de sostenibilidad sin inclusividad y sin pivotar sobre los ODS. Esos valores los encarna este festival", ha valorado.

El director general ha agradecido su compromiso a todas las personas y entidades implicadas en la puesta en marcha del festival por la "labor coral" desarrollada para hacer realidad esta primera edición.