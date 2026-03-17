Oviedo inicia este martes la venta por subasta de 421 plazas de garaje en Ciudad Naranco

Archivo - Puente de Nicolás Soria, en el barrio de Ciudad Naranco, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Concejalía de Interior y Gestión del Patrimonio, ha iniciado este martes el proceso de venta de plazas del párking de Ferreros, en Ciudad Naranco. Se realizará mediante subasta pública de 421 plazas de garaje municipales, de las que 412 plazas son ordinarias y 9 son adaptadas.

Según ha informado el consistorio, las superficies aproximadas para las plazas ordinarias son 22-26 metros y para las adaptadas 47-62 metros. La venta se realizará por un sistema de subasta al alza, con un precio de salida para las plazas ordinarias de 267,79 euros el metro cuadrado, según precio de tasación.

Los interesados deben cumplir unos requisitos que acrediten su condición de vecinos del barrio de Ciudad Naranco: ser residentes con un mínimo de tres meses de antigüedad en el padrón desde la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público (16/3) o tener su centro de trabajo en dicho barrio, acreditándolo mediante contrato de trabajo, centro de trabajo (autónomos) o sede social o centro de trabajo (personas jurídicas).

Sólo es posible optar a una plaza por persona y un máximo de dos por vivienda. El plazo de presentación de ofertas, que deberá realizarse por vía electrónica, para garantizar la confidencialidad de las ofertas, concluye el 16 de abril a las 23.59.