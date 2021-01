Oviedo se prepara para el cierre perimetral aunque "en este momento" no cumple los criterios

OVIEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo y concejal de Interior, Mario Arias, ha explicado este lunes que "en este momento" el municipio no está afectado por los cierres perimetrales y las nuevas restricciones anunciadas por la Consejería de Salud, aunque están a la espera de la actualización de los últimos datos de incidencia acumulada para saber si finalmente tendrán que cerrar el jueves.

Que actualmente Oviedo no esté afectado, ha precisado Arias en declaraciones a los medios, no implica que en las "próximas horas" esto no pueda cambiar, ya que "todo parece indicar que puede ir por ahí" y efectivamente Oviedo deba cerrar el municipio y aplicar las restricciones anunciadas. La norma que se publicará este lunes establece que se impondrán las nuevas medidas en los concejos que alcancen una incidencia a 14 días general de 325 casos por 100.000 habitantes, o una incidencia a 14 días, para mayores de 65 años, de 195 casos por 100.000 habitantes.

Arias ha mostrado su preocupación por el incremento de casos que se está produciendo durante las últimas jornadas y ha insistido en que al Ayuntamiento le preocupa "especialmente" el efecto que pueden tener las medidas en la actividad económica del municipio. Ha querido dejar claro que para el Gobierno local la salud es "lo principal", pero ha insistido en que debe haber un "equilibrio" para mantener la actividad económica y empresarial del concejo.

Sobre la reunión de los ayuntamientos con el consejero de Salud celebrada esta mañana, Arias ha señalado que de la misma ha salido una reclamación al Principado para que se reúna con los Ayuntamientos antes de anunciar las medidas para tratar de "facilitar la información" y que no se generen dudas entre la población.

En cuanto al cierre perimetral, que el gobierno asturiano reconoció que no era "tan eficaz como se pensaba", el edil 'popular' ha mostrado la colaboración del Ayuntamiento con el Principado para la puesta en marcha de las medidas que sean necesarias para superar la epidemia. Ha señalado, no obstante, que cree que las medidas "pueden causar un daño muy importante" al tejido económico del municipio. "No podemos hacer otra cosa que ponernos del lado de todo ese tejido económico", ha dicho, recordando la movilización "histórica" de recursos por parte del Ayuntamiento para que "nadie se quede atrás".

"En la medida de nuestras posibilidades, vamos a seguir tomando todas las decisiones y adoptando todas las medidas que podamos para ayudar a todos esos colectivos y también a los vecinos de Oviedo en general", ha dicho.