Oviedo presenta los avances de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

El equipo de la candidatura Oviedo Capital Europea de la Cultura 2031 - OVIEDO

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de la candidatura Oviedo Capital Europea de la Cultura 2031 se ha reunido con el Consejo de Capitalidad para compartir los avances en la redacción del dosier y el estado general del proceso. "Durante estos meses se ha trabajado en dos líneas diferentes, pero complementarias", ha explicado Rodolfo Sánchez, director de la candidatura.

Por un lado, la elaboración del Plan Estratégico de Cultura de Oviedo 2025-2035 (PECO 2035), que ya se está tramitando en el Ayuntamiento y será aprobado y ratificado próximamente. Este plan persigue que la cultura se convierta en uno de los principales motores de desarrollo para Oviedo, fomentando el crecimiento del sector cultural, impulsando la creación y producción artística y promoviendo una vida cultural participativa, accesible, equitativa e inclusiva.

Por otro lado, la configuración del proyecto y redacción final del dosier de la candidatura, que será presentado antes del 26 de diciembre de 2025. Pepe Mompeán, coordinador de la candidatura, ha presentado un avance de las principales líneas de este documento estratégico, que integra la cultura como motor de desarrollo sostenible y sitúa el patrimonio cultural y el paisaje como ejes estratégicos de futuro para la ciudad.

Por su parte, la coordinadora territorial, Zoe López Mediero, ha destacado la importancia de la participación ciudadana, tanto a nivel local como europeo, para garantizar que los cambios propuestos sean duraderos.

Desde la dimensión europea, Antonia Blau ha señalado que la candidatura debe demostrar ante la Comisión Europea "que tenemos la capacidad y los medios para llevarlo a cabo con éxito", fortaleciendo los vínculos con otras capitales y redes culturales del continente.

Durante la reunión, varios miembros del consejo compartieron su valoración sobre el proyecto. Entre ellos, Carlos López-Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, que ha calificado la evolución del proyecto como "maravillosa" y lo definió como "un ejemplo de inteligencia colectiva".

También se han mostrado satisfechos representantes del sector cultural local y de instituciones como la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, LABoral Centro de Arte y la Oficina de Bienes Culturales del Arzobispado de Oviedo.

La directora artística, Natalia Álvarez Simó, ha presentado las tres líneas que articulan el programa artístico, diseñado para proyectar una identidad cultural contemporánea, conectada con Europa y profundamente arraigada en el territorio.

El equipo ha recordado que, al tratarse de un proceso competitivo, los contenidos completos del proyecto no se difundirán hasta el cierre del plazo de presentación de candidaturas, el próximo 26 de diciembre.