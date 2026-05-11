Oviedo repite como sede del IX Campeonato de España Máster de Pesca con Mosca del 27 al 30 de agosto

Pedro García, presidente de la Federación de Pesca y Casting del Principado de Asturias y Concepción Méndez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, en el acto de presentación del IX Campeonato de España Máster de Pesca con Mosca. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Concepción Méndez, ha presentado este lunes el IX Campeonato de España Máster de Pesca con Mosca de Salmónidos, que se celebrará entre los días 27 y 30 de agosto en los ríos río Turia y río Caudal.

Durante la presentación, Méndez ha destacado que la prueba "sigue creciendo y consolidándose" como un referente del deporte de pesca y del turismo deportivo, subrayando la colaboración de federaciones, organizadores y participantes. Ha enmarcado además el evento en la condición de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte y en su impacto en la promoción del territorio, el turismo y la economía local.

El presidente de la Federación de Pesca y Casting del Principado de Asturias, Pedro García, ha señalado que el campeonato se repite en Asturias por las "condiciones extraordinarias" que ofrece la comunidad para su celebración en el mes de agosto, así como por el interés de los deportistas en mantener la sede.

Ha apuntado que la prueba reúne habitualmente en torno a 90 deportistas, además de capitanes y acompañantes, lo que incrementa de forma significativa la afluencia turística.

SITUACIÓN DEL SALMÓN EN ASTURIAS

Preguntado por la propuesta de incluir el salmón en el LESPRE, Pedro García ha evitado posicionarse en nombre de la federación y ha señalado que "no entra en esas discusiones", subrayando que cualquier decisión debe basarse "en primer lugar en los científicos".

En relación con el estado de las poblaciones, ha apuntado a una combinación de factores que estarían afectando al salmón en los ríos asturianos, entre ellos la calidad del agua, la presencia de especies invasoras y el aumento de la temperatura fluvial.

Junto a esto, ha indicado que en el caso de la trucha no se registran incidencias relevantes, aunque ha apuntado a una posible "llegada más tardía" del salmón, una cuestión que ha vinculado a factores como el cambio climático. En todo caso, ha precisado que se trata de una valoración personal y no de una posición oficial de la federación.