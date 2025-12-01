Oviedo reunirá a 600 expertos en cáncer digestivo en el 33 Simposio Internacional TTD del 10 al 12 de diciembre

Miembros del comité organizador del 33 Simposio Internacional del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD) que se celebrará en Oviedo. - GRUPO DE TRATAMIENTO DE LOS TUMORES DIGESTIVOS

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Oviedo se convertirá la próxima semana en capital europea de la investigación y tratamiento de los cánceres digestivos con la celebración del 33 Simposio Internacional del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD), que reunirá los días 10, 11 y 12 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo a más de 600 oncólogos médicos y otros especialistas.

El comité científico, con representantes de Asturias, Cantabria, Madrid y Cataluña, ha diseñado un programa centrado en los últimos avances en el abordaje de los tumores digestivos desde una perspectiva multidisciplinar, clínica e investigadora, con especial atención a la medicina de precisión, nuevos biomarcadores, quimioterapias e inmunoterapias, así como al uso de inteligencia artificial y análisis de datos masivos en oncología.

Según el presidente del Grupo TTD, el doctor Fernando Rivera, el encuentro busca compartir los progresos más relevantes en el tratamiento de los pacientes con tumores digestivos y estimular a las nuevas generaciones de investigadores a seguir explorando vías innovadoras en investigación clínica. La coordinadora del comité organizador, la doctora Paula Jiménez-Fonseca, destaca que el simposio, que cumple su trigésima tercera edición, se convertirá a Oviedo en epicentro de las novedades en prevención y tratamiento de estas neoplasias.

El programa incluye más de 40 ponentes expertos nacionales e internacionales, sesiones que simularán la toma de decisiones en comités de tumores a partir de casos clínicos reales, mesas en formato de preguntas y una charla magistral sobre cómo transformar ideas en proyectos con impacto para los pacientes. Además, se entregarán los premios del 13º concurso de casos clínicos, una ayuda a proyectos de investigación en tumores digestivos y una beca para estancias formativas en el extranjero.

El Grupo TTD, con más de tres décadas de trayectoria, agrupa a más de 450 oncólogos que investigan y tratan a pacientes con cáncer digestivo en más de 160 hospitales de toda España, y presenta este simposio como una cita clave en Europa para impulsar la mejora continua de la calidad asistencial en estas patologías.