Oviedo y Sporting unen fuerzas antes del derbi para visibilizar la prevención del suicidio en Asturias

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez y el presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón, José Riestra. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha presentado este miércoles la campaña de concienciación 'Sigue jugando, somos un equipo', una iniciativa conjunta del Gobierno del Principado con la Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA), el Real Oviedo y el Real Sporting de Gijón. La iniciativa busca romper estigmas alrededor de la salud mental, fomentar la búsqueda temprana de ayuda y dar visibilidad a recursos públicos como la línea 024 de atención a la conducta suicida. En las vísperas del derbi asturiano de este domingo, la rivalidad deportiva dará paso a un mensaje de unidad.

Durante el acto de presentación, el jefe del Ejecutivo autonómico ha puesto en valor el gran pacto social alcanzado en la comunidad en materia de salud mental, el cual ha situado a estas dolencias en el centro de la agenda política y ha sentado las bases de la ley que actualmente se tramita en la Junta General. Barbón ha destacado que este consenso ha creado una "conciencia colectiva" tras un proceso de escucha activa a las personas con sufrimiento psicosocial, sus familias y el personal sanitario.

La campaña utiliza el lenguaje y los valores del deporte para trasladar el mensaje de que nadie debe afrontar en soledad una situación de sufrimiento emocional. La iniciativa anima a quienes atraviesan un mal momento a solicitar ayuda y mantenerse conectados, al tiempo que interpela al conjunto de la sociedad para que acompañe, pregunte e interese por las personas de su entorno.

El fútbol actúa como vehículo principal de esta acción por representar valores vinculados a la protección de la salud mental, como el sentido de pertenencia, la identidad compartida y el apoyo mutuo. Como recurso simbólico, la imagen central de la campaña muestra un asiento vacío en las gradas para invitar a reflexionar sobre el impacto que genera la pérdida de una vida por suicidio en las familias y en la comunidad.

Entre las acciones previstas figura la difusión de contenidos audiovisuales protagonizados por futbolistas, exdeportistas y representantes institucionales, así como cartelería y materiales para redes sociales. La iniciativa presta especial atención a la promoción de la Línea 024 de atención a la conducta suicida, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas. Asimismo, se distribuirán pulseras conmemorativas con referencia a dicho teléfono.

En el marco de esta estrategia integral, el derbi asturiano entre el Real Oviedo y el Real Sporting de Gijón, que se disputará este domingo, se convertirá en un escenario de visibilización y apoyo colectivo para transmitir que la prevención del suicidio es una tarea comunitaria que trasciende la rivalidad deportiva.