Oviedo.- Taboada (Somos) emplaza al PSOE a revelar su "agenda oculta" de pactos postelectorales

Publicado 23/05/2019 20:12:24 CET

OVIEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Somos a la Alcaldía de Oviedo, Ana Taboada, ha emplazado este jueves al PSOE a revelar su "agenda oculta" de pactos postelectorales. Ha planteado esa exigencia a los socialistas en un mitin en Colloto, acompañada de la número tres de la lista, Anabel Santiago, y el secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa.

"Es curioso que algunos candidatos no dicen lo que van a hacer después del 26 de mayo. Se lo ha preguntado al PSOE hoy mismo Concha Masa, candidata de IU: ¿por qué el PSOE no dice lo que va a hacer después del 26 de mayo? ¿qué agenda oculta tiene? ¿es la agenda de los recortes y la no defensa de los servicios públicos de un pacto entre PSOE o Ciudadanos?", ha preguntado la candidata de Somos a la alcaldía ovetense.

Para Ana Taboada, la trayectoria del PSOE durante tres décadas en la capital asturiana es motivo "más que suficiente" para insistir con la pregunta. "Durante treinta años el PSOE ha dado bastantes pruebas de a qué intereses sirve; no han querido gobernar en Oviedo e incluso tuvimos que obligarles a aceptar la Alcaldía", ha comentado la candidata de Somos.

Además, la candidata de Somos situó al pueblo de Colloto como ejemplo de lucha y el "sí se puede" en su reivindicación para conseguir un nuevo centro de salud.

En este contexto, se comprometió a ejecutar este año el proyecto de la senda que unirá la localidad con Oviedo, una iniciativa ganadora de los presupuestos participativos.

"Colloto se merece suturar su herida física con Oviedo. Hemos avanzado gracias a vuestro empuje en los presupuestos participativos, y ya está en marcha el proyecto de unión a través de aceras y sendas, garantizando la seguridad de los peatones. Pero para que se siga escuchando vuestra voz en el Ayuntamiento tiene que haber un gobierno atento a las demandas, comprometido y fuerte, y que si tiene que enfrentarse al gobierno autonómico lo hará porque pondrá a Oviedo, a Colloto, por delante de los intereses partidistas", ha concluido Taboada.