Pacientes de fibromialgia y fatiga crónica reivindican más atención en Oviedo

Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Principado de Asturias (Aenfipa) ha conmemorado este martes en Oviedo el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, con el objetivo de visibilizar y concienciar sobre estas enfermedades, que en Asturias afectan a unas 35.000 personas.

La jornada ha comenzado, en torno a las 10.00 horas, con la instalación, en la Plaza de la Escandalera, de una mesa informativa, en la que se ha brindado información sobre estas patologías y sobre la labor y los servicios de la entidad.

A las 11.00 horas, los asistentes han participado en el 'Paseo del Bienestar', una marcha a pie que ha partido de la plaza de la Escandalera y recorrido el Parque San Francisco, finalizando, sobre las 12.00 horas, en el punto de partida.

Tras la misma, la presidenta de Aenfipa, Alicia Suárez Taladriz, ha procedido a la lectura de un manifiesto en el que ha reivindicado "un modelo estructural de unidades de carácter multidisciplinar en todos los territorios", que permita "avanzar en la prevención, el diagnóstico y los tratamientos"; una "atención sanitaria de calidad, con más conexión entre Atención Primaria y Especializada"; así como mayores recursos y formación continuada para los profesionales.

Suárez Taladriz ha recordado que estas patologías les obligan a hacer cambios importantes en nuestra vida familiar, laboral y social, por lo que "precisan terapias psicológicas y sociales y adaptaciones laborales para no verse expulsados del mercado laboral.

En este sentido, ha resaltado que, a pesar de contar con informes contundentes avalados por especialistas, hoy en día son numerosas las denegaciones de incapacidad permanente, haciendo que los afectados se sientan "defraudados y, todavía más invisibles".

Asimismo, la presidenta de Aenfipa ha puesto en valor el trabajo de las asociaciones de pacientes que, entre otras muchas cosas, ofrecen programas de rehabilitación continuada a las personas afectadas, motivo por el cual deberían ser "reconocidas como activos de salud y colaboradoras de los profesionales sanitarios y sociales" y recibir "una financiación justa"