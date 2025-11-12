Paga tus impuestos en Asturias con Bizum: Novedad del Ente Tributario

Ejemplo de una operación por Bizum con el Ente Tributario del Principado de Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado ha habilitado este miércoles la posibilidad de realizar transacciones a través del servicio Bizum en su pasarela de pagos telemáticos.

La manera de operar cuando se opte por esta vía es similar a la que se lleva a cabo entre particulares, con una salvedad: será preciso introducir el propio número de teléfono móvil en el momento del pago y confirmarlo según el procedimiento habitual de su entidad financiera. Según ha explicado el Principado en nota de prensa, una vez autorizada la operación, se podrá obtener el justificante emitido por el Ente Público de Servicios Tributarios.

Las personas interesadas en utilizar esta herramienta deberán tener en cuenta que los pagos por Bizum podrán estar sujetos a restricciones en cuanto a importes y frecuencia, según lo que establezca cada entidad financiera.

Junto con la plataforma Bizum, sigue operando la pasarela convencional de pagos telemáticos a través de tarjeta bancaria y el resto de opciones, que llevan años implantadas por parte del Ente Tributario.