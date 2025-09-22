El Palacio de Revillagigedo acogerá desde el 16 de octubre la exposición 'Pintura Contemporánea. 1856-2000'

Exposición 'Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)', que se exhibe en el Palacio de Revillagigedo, en Gijón. - EUROPA PRESS

El PSOE apunta que el cierre anticipado de la muestra de fotografía confirma su negativa al traslado temporal del Piñole

GIJÓN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón y Unicaja han acordado que el Palacio de Revillagigedo acoja, a partir del próximo 16 de octubre, la exposición 'Pintura Contemporánea. 1856-2000', con fondos de la citada entidad financiera.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la muestra, fruto de una negociación desarrollada en los últimos meses, estará abierta al público hasta el próximo 22 de diciembre. Esto conlleva que se adelante el cierre de la muestra actual, 'Epicentro Fotografía' al próximo día 28.

Esta será de carácter gratuito y permitirá disfrutar de destacadas obras de pintura contemporánea fechadas entre la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del XX.

"Las grandes colecciones quieren venir a exponerse a Gijón", ha asegurado la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro, quien ha resaltado que esto evidencia que la ciudad ha recuperado "un lugar preferente en el circuito cultural nacional".

En este sentido, el Ayuntamiento, que tiene en vigor un contrato con la Fundación Cajastur por el cual dispone de orden preferencial a la hora de organizar exposiciones en el Palacio de Revillagigedo, ha decidido adelantar unos días el cierre de la exposición 'Epicentro Fotografía', dada la oportunidad que representa la muestra propuesta por Unicaja.

Sobre la muestra que se exhibe actualmente, desde el Consistorio gijonés se ha destacado que ha sido un "éxito", al registrar más de 50.000 visitantes hasta la fecha y aún pendiente el cierre de la misma.

"Sería ridículo dejar pasar la oportunidad de que Gijón albergue obras como las de Unicaja por negarnos a adelantar su cierre unos días", ha considerado López Moro. La edil ha remarcado la buena relación entre el Consistorio y la Fundación Cajastur.

"Este tipo de oportunidades surgen porque ambas instituciones estamos comprometidas con la ciudad y la cultura", ha asegurado la concejala.

"Hablar de decisiones unilaterales es desconocer por completo el contrato entre ambas", ha indicado, al tiempo que ha afirmado que la Fundación es uno de los grandes aliados en la 'vía gijonesa' "y lo va a seguir siendo".

Así lo ha indicado en réplica a las críticas de la portavoz socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres, quien ha acusado al Gobierno local de ocultar el cierre "anticipado y sobrevenido" de la exposición de fotografía del Revillagigedo.

Pérez Ordieres, asimismo, ha señalado que todo parece indicar que se debe a una decisión "unilateral" de la entidad propietaria del Palacio, lo que, a su juicio, "confirma que no es una buena idea trasladar un museo de propiedad municipal como es el Piñole a un palacio privado", ha remarcado Pérez Ordieres.