Paniceres impulsa la reorganización en Cámara de Comercio de Oviedo con el foco en las relaciones institucionales

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. - CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha decidido acometer una reorganización de determinadas funciones dentro de la estructura de la entidad. Este cambio responde al "crecimiento y la relevancia adquiridos" por las relaciones institucionales, los convenios con administraciones y el incremento de la actividad vinculada al Club Cámara.

En este nuevo marco organizativo, el hasta ahora responsable de Desarrollo Empresarial de la Cámara, Nacho Iglesias, ha asumido las funciones de relaciones institucionales y relaciones con las empresas. Por su parte, las funciones de coordinación general continuarán siendo ejercidas por el secretario general, Fernando Villabella.

Esta reorganización se produce tras la salida de Antonio Virgili, quien ha desempeñado el cargo de coordinador general de la Cámara durante casi tres años. Virgili dejará la entidad cameral para incorporarse a un nuevo proyecto profesional en el Real Oviedo.