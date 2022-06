El parlamento rechaza la moción del PP que proponía mejoras en la gestión de Derechos Sociales

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP, Reyes Fernández Hurlé ha defendido este miércoles una moción en la que se perseguía arrancar al Gobierno un mayor compromiso con los más vulnerables tras la, a su juicio, "mala gestión de la consejería Derechos Sociales y Bienestar".

Esta moción, que no ha salido aprobada, llega tras una interpelación previa a la consejera del ramo, Melania Álvarez, y que tratar de "aportar soluciones e ideas". Así, Reyes Hurlé ha indicado que es ya hora de "tomar decisiones y asumir responsabilidades", tras una actitud "soberbia por parte de la consejera".

Entre esas propuestas la diputada del PP ha defendido entre otras fortalecer el Sistema de Dependencia y Servicios Sociales, ampliando, estabilizando y mejorando la situación de los profesionales que lo sustentan; promover, regular y dar contenido a la figura del asistente personal; iniciar un amplio diálogo con las organizaciones y entidades más representativas del tercer

sector en Asturias o negociar con las corporaciones locales una nueva normativa que dignifique las condiciones laborales y garantice los pagos en tiempo y forma del servicio de ayuda a domicilio y la

teleasistencia.

Ampliar y mejorar de la red pública (ERA); poner en marcha un plan de choque para hacer frente a la pobreza; aumentar la inversión en empleo y formación para el empleo, impulsando las oportunidades

laborales de los jóvenes o impulsar, antes de finalizar la presente XI legislatura, una nueva ley de servicios sociales para hacer una revisión a fondo de la anterior normativa (2003) que contribuya a cohesionar el sistema y el desarrollo del Catálogo de Prestaciones Sociales son otras de las propuestas defendidas por el PP.

Desde el PSOE, la diputada Isabel González Cachero, ha lamentado que el PP no crea en las políticas sociales y además "siempre están instaurados en el no". "Ustedes no son creíbles", ha indicado la diputada del PSOE que ha defendido las políticas sociales de los socialistas.

"Estamos en un año que presupuestariamente nos va a permitir consolidar esas políticas sociales y ese cuarto pilar del estado del bienestar en el que llevamos muchos años trabajando", ha indicado la socialista.

El diputado de Ciudadanos, Manuel Cifuentes, también ha compartido las críticas del PP hacia la gestión de la consejería dirigida por Melania Álvarez, que causa "dolor y frustración a muchos asturianos que se sienten totalmente abandonados por la Administración".

Cifuentes ha dado el apoyo a la iniciativa, no obstante ha considerado que la moción del PP es "una especie de carta a los Reyes Magos en los que falta la concreción".

El portavoz de Podemos, Rafael palacios, ha afeado al PP que cuando gobiernen hagan "todo lo contrario a lo que dicen", como es el caso de las propuestas incluídas en la moción defendida por Reyes Fernández Hurlé.

En la misma línea desde IU, Ovidio Zapico ha indicado que su grupo comparte esas propuestas del PP, pero lamentablemente las mismas son incompatibles con lo que defiende la bancada de la derecha, por lo que es incoherente su planteamiento y con el "partido de los recortes".

"Si usted fuese consejera yo creo que no tomaría ninguna de esas medidas que hoy nos propone, porque ustedes y sus nuevos aliados, que cada vez les aprietan mas con planteamientos radicales, creen realmente en las políticas sociales y mucho menos en un modelo público fuerte", ha dicho Zapico.

Desde Foro, Pumares ha coincidido con el PP en el "auténtico desastre de esa consejería" y ha votado a favor de la moción, aunque a su juicio la moción del PP aporta poco. "Trae usted una moción muy extensa, con 14 puntos, que tiene sentido porque se está viviendo un desastre en esa consejería, pero sus propuestas no aportan mucho y son generalidades", ha dicho.

También desde Vox han considerado muy mala la gestión de Álvarez, pero ha considerado que la moción del PP "tiene muy poco sentido" y a su juicio deberían agruparse todas esas propuestas en una reprobación a la consejera.