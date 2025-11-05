El Parlamento respalda la iniciativa de Tomé (G.Mixto) sobre transparencia en la Administración autonómica

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este miércoles la moción presentada por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, que insta al Gobierno autonómico a reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la administración pública asturiana. La iniciativa ha contado con el respaldo de todos los grupos, a excepción de Vox.

Tomé defendió la iniciativa, subrayando la necesidad de "proteger la democracia frente a la corrupción en todos los niveles de gobierno". Para prevenir estos riesgos, la diputada insistió en promover mecanismos de control y transparencia, incluyendo la elección de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, prevista en su moción para el primer trimestre de 2026, así como la creación de la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción y la aprobación de un Plan Estratégico de Transparencia y de Prevención de la Corrupción durante el primer semestre del próximo año.

La parlamentaria explicó que estas medidas, contempladas en la Ley 8/2018, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, son fundamentales para garantizar la integridad política, facilitar la participación ciudadana, el acceso a la información pública y fomentar una cultura ética en la función pública. Además, abogó por la creación de un Registro de Grupos de Interés de carácter público, destinado a identificar y controlar las actividades de influencia ante la administración.

La diputada de IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, defendió la enmienda al primer punto de la moción presentada por su grupo parlamentario y admitida, que plantea que la elección de la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se impulse "junto a los grupos parlamentarios de la Junta General".

Campomanes explicó que esta modificación responde a una razón estrictamente jurídica: la ley de transparencia establece que la elección corresponde formalmente a la Cámara, y no al Ejecutivo autonómico. "El Gobierno puede y debe impulsar el proceso y colaborar con los grupos parlamentarios, pero no puede asumir una competencia que la norma no le atribuye", señaló Campomanes.

RECHAZO DE VOX

En contraste, el diputado de Vox Javier Jové dedicó gran parte de su intervención a cuestionar la iniciativa y a criticar a Tomé. El diputado vinculó la transparencia con el comunismo y los regímenes autoritarios, recordando accidentes y ocultamientos históricos, como el desastre de Chernóbil, el Gran Salto Adelante de Mao y la gestión de Maduro en Venezuela, argumentando que "es imposible de maridar comunismo y transparencia".

Jové criticó la creación de nuevos órganos de control en Asturias, tachándolos de "chiringuitos más" y cuestionando la imparcialidad de "los lobbies registrados", a los que acusó de estar mayoritariamente vinculados a la izquierda y mencionando sindicatos, asociaciones culturales y fundaciones internacionales.

El diputado de Vox también criticó la actuación del bipartidismo, señalando supuestas concesiones del Partido Popular al PSOE en instituciones como el Tribunal Constitucional, RTVE, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Transparencia a nivel nacional.

Concluyó su intervención afirmando que "la manera de acabar con la corrupción es acabar con el poder de los políticos".