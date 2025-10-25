El Parque Natural de Redes acoge este fin de semana la décima edición del EDP Sobrescobio Redes Trail

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque Natural de Redes será escenario este sábado y este domingo de la décima edición del EDP Sobrescobio Redes Trail. La cita, de carácter internacional, acogerá la cuarta parada española de las Merrell Skyrunner World Series y la Final U23 del Trofeo Esteban Olivero.

Declarado Parque Natural en 1996 y reconocido como Reserva de la Biosfera por la Unesco en 2001, el espacio ofrece a los corredores un recorrido por hayedos centenarios, praderas de alta montaña y profundos desfiladeros, con un paisaje que en pleno otoño se tiñe de ocres, dorados y rojizos.

Los organizadores han destaado que los recorridos del EDP Sobrescobio Redes Trail son más que competiciones deportivas, constituyendo "una experiencia sensorial" que permite disfrutar de la naturaleza asturiana en un entorno "privilegiado", dentro de la marca Asturias Paraíso Natural.

La carrera, se celebra este sábado, contará con 450 deportistas dispuestos a desafiar el terreno técnico de la prueba Skyrace, con una distancia de 32,3 kilómetros y 2.100 metros de desnivel positivo y con el objetivo de sumar los puntos para la gran final Skymasters que se celebrará el 8 de noviembre, en Eslida (Castellón), con la Marató dels Dements.

FINAL DE LA U23 TROFEO ESTEBAN OLIVERO

Como cierre del programa, este domingo se celebrará la Speed Trail, la prueba que acogerá la final del Trofeo Esteban Olivero de las categorías sub 23, que en esta edición de pasa de 14,6 kilómetros y 875 metros de desnivel positivo a 17,5 kilómetros y 1.100 metros.

"En esta carrera nos encontraremos con las jóvenes promesas del skyrunning a nivel internacional. Actualmente los líderes del circuito U23 son en chicas, Carrodilla Cabestre, y en chicos, el británico Tom Spencer", han señalado los organizadores.