Pascal Mayer recibe con "gratitud y humildad" el Princesa de Asturias y destaca la ciencia colaborativa

El biofísico francés Pascal Mayer, Premio Princesa de Asturias de Investigación Cientifica y Técnica 2026. - FPA

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El biofísico francés Pascal Mayer ha afirmado sentirse "profundamente honrado" tras la concesión este miércoles del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026, que comparte con los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian.

Mayer ha señalado que recibe esta distinción con "profunda gratitud y humildad" y ha destacado que el desarrollo de la secuenciación de nueva generación fue fruto de una ciencia impulsada por la curiosidad, el enfoque multidisciplinar y la colaboración entre instituciones y países.

Asimismo, ha expresado su deseo de que este reconocimiento sirva de inspiración para las generaciones más jóvenes, animándolas a explorar las intersecciones entre disciplinas científicas y a contribuir a la construcción de "un mundo mejor" para las futuras generaciones.