El plazo de presentación de candidaturas al premio 'Mujer Sierense del año' se cierra el 15 de febrero

SIERO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García González, y la concejala de Educación; Igualdad; y Juventud,Eva Iglesias Loredo, anunciaron en rueda de prensa, esta mañana, que ya se puedenpresentar las candidaturas al XI Premio 'Mujer Sierense del Año'.

El plazo permanecerá abirto hasta el 15 de febrero y las propuestas pueden ser presentadas por asociaciones,colectivos o entidades legalmente constituidas y que tengan su ámbito de actuación en Siero. En los diez días siguientes a la finalización del plazo de presentación se procederá a lapublicación de las candidaturas presentadas.

La candidatura deberá incluir una reseña de los méritos personales, profesionales y humanosde la mujer, destacando su trayectoria en la defensa y promoción de las mujeres, a efectos de su valoración por el Jurado. También se deberá añadir igualmente una exposición demotivos por los cuales la asociación o entidad ha seleccionado a la candidata.

En cada edición, cada asociación, colectivo o entidad solo podrá presentar una única candidatura. Las candidatas no premiadas en una edición podrán volver a presentarse en ediciones posteriores y una misma candidatura no podrá ser premiada en más de una ocasión. Además, no podrán ser candidatas las mujeres que forman parte del jurado del Premio.

El Jurado estará presidido por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Siero ycompuesto por siete vocales elegidas entre las vocales del Consejo Municipal de la Mujer. La mujer premiada cada año será invitada a incorporarse al Jurado de la edición posterior. Elgalardón será entregado en un acto público organizado al efecto con motivo de laconmemoración del 8 de Marzo.