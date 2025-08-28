El PDM de Gijón adelanta al inicio de la temporada el pago de subvenciones a clubes de alto nivel

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal de Gijón (PDM) ha aprobado en su reunión de este jueves un expediente de modificación de créditos por importe de 444.000 euros, así como la modificación del anexo de subvenciones nominativas del apartado de 'Convenios. Deporte y Actividad Física', de modo que las entidades deportivas que compitan en el alto nivel puedan recibir sus subvenciones al inicio de la temporada, en lugar de al final de la misma, como venía sucediendo hasta ahora.

Como se explica en el expediente aprobado, el PDM tiene entre sus fines la promoción de la actividad deportiva y la cooperación con entidades locales para potenciar el deporte. Y dentro de ese ámbito considera prioritario el fomento del deporte de alto nivel, especialmente la participación en competiciones nacionales e internacionales, por su impacto en el desarrollo del deporte base y la proyección de la ciudad.

Para ello, ha propuesto la concesión de subvenciones a los clubes que compiten en las máximas categorías de sus disciplinas deportivas, financiando parte de sus gastos.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Gijón destaca que la concesión y el pago anticipado de las subvenciones al inicio de la temporada se considera esencial. Según ha explicado el concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, "en esa fase se concentran los principales desembolsos (inscripciones, licencias, equipaciones, seguros, instalaciones). Esto evita que las entidades tengan que recurrir a recursos propios o financiación externa, asegurando la continuidad de la actividad de los clubes".

La decisión, añadió Pañeda, "obedece a una reivindicación histórica de los clubes que compiten en el alto nivel. Y después de muchísimos años y muchísimos gobiernos, ha sido este equipo de gobierno el que ha tenido la determinación de adoptar esta postura para que los clubes reciban el importe de sus convenios nominativos al inicio de la temporada".

En la temporada 2025/26, se ha aprobado subvencionar a 17 entidades por un total de 434.000 euro. Además, se concede una subvención a la Asociación Asturiana de Terapias Ecuestres por importe de 10.000 euro para desarrollar un programa de equinoterapia en el Complejo Deportivo de Las Mestas durante el curso 25/26, dirigido a personas con discapacidad. Este proyecto requiere cubrir desde el inicio gastos de personal, cuidado de caballos y material adaptado, garantizando así la integración social a través de la práctica deportiva de sus beneficiarios.

El PDM ha aprobado también las ordenanzas que establecen los precios públicos de sus servicios (utilización de instalaciones deportivas municipales, entradas, cursos y actividades deportivas, asistencias en el Centro Médico del Patronato*), que se congelan con respecto al año pasado, de modo que no habrá ningún incremento de precios para los usuarios.