Peláez advierte que reducir impuestos en adquisición de vivienda puede ser "arrojar gasolina" a un mercado "colapsado"

Guillermo Peláez - EUROPA PRESS

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, ha advertido este viernes que una reducción de impuestos vinculados a la adquisición de vivienda en el actual contexto puede ser "arrojar gasolina" sobre un mercado que está ahora mismo "totalmente colapsado".

El dirigente asturiano se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia parlamentaria solicitada por el PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) para informar sobre la política fiscal del Principado. El 'popular' Andrés Ruiz le había planteado rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la adquisición de vivienda habitual y poner un tipo reducido para todas las viviendas habituales, corrigiendo además el error de salto y elevando el umbral de 150.000 euros.

Peláez ha recordado que en Transmisiones Patrimoniales, el Principado ya ha implementado medias, siempre de reducción, algo que ha tenido reflejo presupuestario. También se ha implementado el gravamen para los grandes tenedores.

"En el actual contexto, una reducción de impuestos vinculados a la adquisición de vivienda puede ser arrojar gasolina sobre un mercado que está ahora mismo, totalmente colapsado", ha añadido, una afirmación que Andrés Ruiz (PP) ha calificado de "muy grave".

En su turno final, Peláez ha insistido que el mercado de la vivienda está muy tensionado y que cualquier medida que incida sobre el precio de los activos tiene un efecto. En cuanto al tipo reducido del 4% para las viviendas con un valor de adquisición de hasta 150.000 euros, el dirigente asturiano ha señalado que ese límite lo recoge el propio PP en su propuesta tributaria en referencia a la adquisición de viviendas.

"El Partido Popular tuvo una convención aquí en Asturias, donde aprobaron que hubiera un tipo reducido del 4% para la adquisición de vivienda en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Justo, curiosamente, cuando el PP había votado en contra", ha añadido.

Ha criticado al PP asturiano por proponer que se vaya al 0% cuando es algo que no se hace en ninguna comunidad autónoma, tampoco en las gobernadas por ese partido. "Allí donde gobiernan, ustedes entienden que el 4% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de vivienda habitual es un tipo razonable", ha reprochado a Díaz.

IRPF

Por otro, lado, en el transcurso de la comparecencia Peláez ha dicho que las modificaciones impulsadas por el Gobierno de Asturias en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) beneficiará en la campaña de la renta que acaba de comenzar a 537.711 declarantes asturianos.

Según las estimaciones de la Agencia Tributaria, se espera que se presenten 597.457 declaraciones, de los que un 90% pagarán menos gracias a la modificación del impuesto.

Peláez ha destacado la tendencia al alza del impacto de las deducciones de la vía fiscal asturiana. En este caso, ha recordado que las ventajas llegarán este año a 120.000 personas. En total, si se suma el ahorro generado por la rebaja del IRPF y por las deducciones, se trataría de 133 millones.

"Con la modificación de la tarifa del impuesto logramos un IRPF que consideramos el más progresivo de toda España y, por tanto, el más justo. Es decir: quien más tiene, más debe aportar y quien menos tiene, menos aporta", ha explicado el dirigente asturiano.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP Andrés Ruiz se mostró muy crítico con el Gobierno asturiano y ha asegurado que Asturias es una de las comunidades autónomas con tipos más altos en el IRPF. Ha criticado al Gobierno asturiano por recaudar "de más" una cantidad superior a los 600 millones anuales, mientras luego dice que rebaja impuestos por valor de 130 millones.

En una línea similar se ha pronunciado el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, quien ha exigido al Gobierno que deflacte el impuesto del IRPF para ajustarlo a la inflación para que los asturianos no sigan perdiendo poder adquisitivo.

Gonzalo Centeno (Vox) ha dicho que la inflación "destroza" a los contribuyentes. "Y ustedes no hacen nada, solo maquillaje a través de deducciones", ha reprochado a Peláez.

Sin embargo, desde el PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga ha defendido el modelo fiscal que existe en Asturias y ha dicho que la derecha "ataca" todos los impuestos porque su objetivo es "vaciar" la Administración de los recursos que se necesitan para suministrar los servicios públicos.

En una línea similar, Delia Campomanes, de Convocatoria-IU ha rechazado la idea de bajadas generalizadas de impuestos porque cree en una "fiscalidad justa". A su juicio, quien tiene más tiene que contribuir más.