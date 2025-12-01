Peláez agradece a Tomé el apoyo a las cuentas y critica al PP por "darles la espalda"

Guillermo Peláez, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha aprovechado este lunes la rueda de prensa en la que ha presentado el proyecto de presupuestos regionales de 2026 para dar las gracias a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, por apoyar las cuentas. Al mismo tiempo, ha criticado al PP por "dar la espalda" al proyecto.

En Asturias gobiernan en coalición PSOE y Convocatoria-IU. Suman 22 diputados de los 45 que conforman el Parlamento asturiano, de forma que necesitan algún apoyo más para sacar las cuentas adelantes. Con el respaldo que Tomé ha hecho explícito este fin de semana ya lo tienen garantizado, porque 23 sufragios son suficientes para tumbar cualquier enmienda a la totalidad.

Peláez, que ha agradecido la "voluntad de diálogo constructivo" de Tomé, ha lamentado que haya quien no haya querido dialogar sobre las cuentas, en lo que se ha interpretado como una alusión al PP.

"Dar la espalda a estos presupuestos, no aportar absolutamente ni una sola medida sobre cómo mejorar la vida de los asturianos a través de los presupuestos, es dar la espalda directamente a la ciudadanía a la que nos debemos", ha señalado el dirigente asturiano.

Ha añadido que de nada sirve manifestarse con los profesores o pedir más recursos para los incendios si se vota ahora en contra del proyecto de presupuestos para 2026.

Peláez, que ha comentado que sigue con la "mano tendida" a Foro Asturias para seguir hablando, ha indicado que el Ejecutivo sigue abierto a dialogar para seguir enriqueciendo el texto en la tramitación parlamentaria que comienza esta semana.