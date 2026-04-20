Peláez (PSOE) cree que la derecha "está perdiendo el norte" con tantas peticiones de dimisión

Guillermo Peláez - EUROPA PRESS

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, ha criticado las continuas peticiones de dimisión de cargos del Gobierno que vienen realizando los políticos de derecha en Asturias. "Están perdiendo el norte", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Los periodistas le preguntaban por las solicitudes de dimisión del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, por la sentencia de la IGP Ternera Asturiana o por otros responsables del Ejecutivo por responsabilidades en el accidente de la mina de Cerredo, en Degaña.

"Si al final no van a dejar a nadie sin solicitar su dimisión, pierde el efecto como instrumento político", ha considerado Guillermo Peláez, que cree que el PP seguirá en los próximos meses con una petición de dimisiones aún más intensa. "No me cabe ninguna duda", ha dicho.

En cuanto a la sentencia relativa a la IGP Ternera Asturiana, Peláez ha confirmado que el Gobierno la acata y que no la recurrirá. No obstante, ha dicho que en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP o en coalición con Vox se han emitido sentencias más graves y no ha habido dimisiones. "Por ejemplo en Madrid en materia de educación o en Andalucía en materia de sanidad", ha comentado.

En cuanto al accidente en la mina de Cerredo, Peláez ha reiterado la intención del Gobierno en llegar hasta el final en este asunto para conocer toda la verdad "caiga quien caiga". Ha insistido en que no se cierran las responsabilidades en función de los hechos que se puedan ir conociendo, dado que hay investigaciones en curso.