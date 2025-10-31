Peláez (PSOE) ve "incomprensible" la postura el PP sobre los presupuestos y dice que actúa como Vox

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, se ha mostrado este viernes muy crítico con la postura del PP tras la primera ronda de contactos con los grupos políticos de cara a la elaboración de los presupuestos de 20s26.

Después de que el PP reiterase que no iba a negociar nada si el Gobierno no bajaba los impuestos y no retiraba la norma que está ahora tramitando sobre el IRPF, Peláez ha dicho que su postura es "incomprensible" y que han decidido "autoexcluirse". Según Peláez, los 'populares' están actuando como Vox.

"Es absolutamente incomprensible que ponga los intereses de unos pocos por encima de los intereses de toda Asturias", ha señalado el dirigente socialista, insistiendo en que la norma que impulsa el gobierno busca beneficiar a la 'mayoría social' y solo incluye una subida de medio punto porcentual a las rentas de más de 175.000 euros.

Ha acusado al PP de condicionar los presupuestos del Principado por seguir exclusivamente los intereses de las rentas más altas. "Cuando presentamos la propuesta de reforma de la ley del IRPF desgajada de la ley del presupuesto, lo hicimos precisamente para darle una oportunidad al PP, que estaba reivindicando una bajada de impuestos a las clases medias y trabajadoras. Eso es lo que ha presentado este Gobierno, una bajada de impuestos a las clases medias y trabajadoras y una pequeña subida a las rentas más altas", ha asegurado.

Peláez ha criticado que el PP "no tiene ni una sola propuesta" sobre cuestiones como "la prevención de incendios" o "la política de vivienda", y "lo único que proponen es que no se suban los impuestos a las rentas más altas". Ha concluido que el PP "se ha excluido" de la negociación de los presupuestos y "se ha situado claramente en donde está Vox, en el antisistema".

En relación a las reuniones con el resto de grupos, Peláez se ha mostrado dispuesto a seguir dialogando con los diputados del Grupo Mixto Covadonga Tomé y Adrián Pumares para sacar las cuentas adelante. "Es verdad que con Covadonga Tomé hay más coincidencias programáticas", ha reconocido.

Las cuentas de 2026, según Peláez, crecerán respecto a las de este año. Ha explicado que los presupuestos son "imprescindibles" y ha tendido la mano para llegar a acuerdos. La prioridad del Gobierno, ha insistido, es reforzar el estado del bienestar. En este punto, ha puesto el acento en el pacto sobre educación y en las medidas para prevenir y extinguir incendios.