Peláez rechaza una "pérdida absoluta" de fondos Next Generation y anuncia un estudio sobre su impacto en Asturias

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, durante su comparecencia este viernes en la Junta General. - JGPA

OVIEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado, Guillermo Peláez, ha rechazado este viernes en la Junta General que se pueda hablar en este momento de una "pérdida absoluta" de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) --eje central del programa Next Generation EU--. Asimismo, ha anunciado que la Consejería y la Oficina de Proyectos Europeos encargarán a la Universidad de Oviedo un estudio para evaluar el impacto económico y territorial de estos recursos en Asturias, el cual se prevé que esté listo a principios de 2027.

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria a solicitud del Grupo Parlamentario Popular, Peláez ha defendido que los fondos europeos han sido una "palanca fundamental para la modernización y los buenos datos de empleo de la comunidad". Peláez ha detallado que a Asturias se le asignaron un total de 791 millones de euros del MRR, distribuidos principalmente en la transformación de la agenda urbana y rural (213,5 millones, un 27%), la modernización de la industria y el turismo (140 millones, un 17,7%) y la transición energética (127 millones, un 16%). Entre los proyectos ejecutados o en marcha, ha destacado los 64,5 millones en planes de sostenibilidad turística, 53,4 millones para vivienda de alquiler asequible, 19 millones para la red de escuelas de 0 a 3 años y 15,7 millones en equipos de alta tecnología sanitaria.

Frente a las críticas de la oposición sobre la gestión de los plazos y el horizonte del 30 de junio como la fecha marcada inicialmente por el Gobierno de España para la justificación y cumplimiento de numerosos hitos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), Peláez ha explicado que el Estado está logrando flexibilizar los instrumentos jurídicos y los hitos con las comunidades autónomas, como el criterio de adjudicación en lugar de ejecución final para ciertas obras de vivienda, lo que garantiza la absorción de los fondos.

La diputada del PP Sandra Camino ha criticado que "tan importante es lo que se hace como lo que no se hace". Camino ha afeado a Peláez que no concretase la cuantía de los fondos devueltos o no utilizados. "Estamos perdiendo oportunidades porque hemos renunciado a ello", ha censurado Camino, quien también se ha interesado por el destino de varios millones en proyectos de Cogersa y ha acusado al Ejecutivo autonómico de "mala gestión" por el retraso en la reforma de la residencia mixta de Gijón, cuyos fondos tuvieron que desviarse al juzgado de Cangas de Narcea tras quedar licitaciones desiertas.

Camino ha denunciado además que el Gobierno asturiano está reprogramando fondos MRR que no llega a ejecutar a tiempo hacia el Fondo de Transición Justa, citando los casos de las instalaciones deportivas de Trasona y El Cristo, o el Museo de Bellas Artes. "Si las acciones que se iban a hacer con dinero azul se están haciendo con dinero verde, ¿dónde está el dinero azul?", ha preguntado.

En el turno de réplica, Peláez ha aclarado que cambiar la vía de financiación de un proyecto "no es una renuncia de fondos", sino una estrategia de "eficacia en la gestión" para utilizar esos recursos europeos en otras actuaciones que encajen en los plazos del MRR. En el caso del Museo de Bellas Artes, ha explicado que la aparición de restos arqueológicos impidió cumplir los plazos originales de la Unión Europea, por lo que la obra se financiará finalmente con el Fondo de Transición Justa.

El titular de Hacienda ha subrayado en su exposición final que cuando una obra sufre incidencias, como el caso del Museo de Bellas Artes, la Mixta o el juzgado de Cangas de Narcea, la Consejería interviene para sustituir la financiación por recursos propios o fondos alternativos, lo que permite liberar los fondos MRR para otros hitos y evitar su devolución. "Una obra no se inicia si se va a ir de plazo", ha aclarado, defendiendo que reprogramar es una muestra de responsabilidad.

Por su parte, el portavoz de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha puesto el foco en la gestión de Cogersa como el ejemplo de los problemas de planificación del Ejecutivo. El parlamentario ha rebatido la explicación del consejero sobre los cambios de destino de las partidas presupuestarias: "No es verdad. Pretenden hacer ver que da lo mismo en qué se invierta con tal de gastar el dinero, y eso es preocupante", ha denunciado.

Pumares ha incidido que se han cancelado proyectos para sustituirlos por actuaciones que no solo no son equivalentes, sino que resultan "antagónicas" al partir de "hipótesis y escenarios sectoriales radicalmente opuestos". Por ello, ha exigido que cualquier reprogramación de fondos europeos venga acompañada de un riguroso expediente técnico que justifique la viabilidad y la equivalencia de la nueva inversión, en lugar de caer en una dinámica de "invertir por invertir o gastar por gastar".

Desde Vox, el diputado Gonzalo Centeno ha afirmado que el Ejecutivo asturiano ejecuta "demasiado bien" el gasto corriente pero "atasca" la inversión productiva útil. Centeno ha denunciado que los fondos Next Generation han sido una "oportunidad histórica desaprovechada" que debía impulsar la economía privada, pero que finalmente ha sido absorbida por las administraciones y sus sociedades instrumentales. También ha puesto en duda que el Gobierno logre autorizar los 46 millones pendientes en los días que restan de plazo y ha cuestionado el nivel de ejecución de las consejerías.

CONVOCATORIA Y PSOE RESPALDAN LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

En defensa de la gestión autonómica, la diputada de Convocatoria por Asturias Delia Campomanes ha subrayado que estos fondos son "demasiado importantes para tratarlos como munición de desgaste y demasiado complejos para despacharlos con un titular de emergencia". Campomanes ha afeado el planteamiento del PP por construir un "relato de fracaso escrito de antemano" y ha defendido que una parte sustancial de los fondos ya está adjudicada o pagada, pidiendo afrontar la recta final con "método y honestidad".

El diputado del PSOE Luis Ramón Fernández Huerga ha criticado la "doble posición" del PP, que aplaude las reprogramaciones y la búsqueda de flexibilidad con el Estado en las comunidades donde gobierna mientras en Asturias lo tacha de "descontrol e ineficiencia".