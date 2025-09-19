La Peña Cotiellos y varias bandas folclóricas representan a Siero en el Día de América en Asturias

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, han asistido este viernes al desfile del Día de América en Asturias, enmarcado en las fiestas de San Mateo de Oviedo.

El Ayuntamiento ha remarcado en una nota de prensa que el concejo ha vuelto a estar presente en la 73 edición de este evento, con la participación de la carroza de la Peña Cotiellos de Valdesoto, titulada 'IA mí que Pinón', y de varias agrupaciones folclóricas: El Piñote, El Cuélebre, Grupo Principado, La Sidrina y El Ventolín.

Desde el Consistorio se ha destacado la propuesta sierense como reflejo de "la fuerza de la cultura, la tradición y la modernidad del concejo", capaz de mantener vivas sus raíces "mientras avanza hacia el futuro".