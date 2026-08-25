La pensión media de jubilación en Asturias alcanza en agosto los 1.838 euros, la segunda más elevada del país

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MADRID/OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pensión media de jubilación alcanza en agosto en Asturias los 1.838,87 euros, por encima de la media nacional, que es de 1.574,93 euros, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, en el octavo mes del año, Asturias se mantiene como la segunda comunidad con una pensión de jubilación más elevada tras País Vasco (1.909,25 euros).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en Asturias en el presente mes de agosto en 1.580 euros, también por encima de la nacional, de 1.373,44 euros.

En este caso, la del Principado es la tercera pensión media más elevada tras las del País Vasco (1.684,28 euros) y Madrid (1.583,98 euros).

En el mes de agosto, el número de pensiones de la Seguridad Social ascendió en el Principado de Asturias a 303.670, el 2,88% del total del país y un 0,45% más que hace un año, y de ellas, 189.065 eran de jubilación.

DATOS NACIONALES.

A nivel nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 14.470,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.626 millones de euros, un 6,7% más que en agosto de 2025.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes 2.288,6 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.331,4 millones (+6,3%); a la de orfandad se destinaron 185,7 millones de euros (+3,9%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 38,7 millones (+6,1%).

En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.535.869 pensiones, un 1,5% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, un 1,5% más.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.373,44 euros mensuales en agosto, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó en agosto en 1.574,9 euros mensuales, un 4,5% más que en igual mes de 2025.