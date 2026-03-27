La pensión media de jubilación se mantiene en Asturias en 1.835 euros en marzo

Persona mayor con bastón y compra. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pensión media de jubilación se ha mantenido en el Principado de Asturias en marzo en los 1.835 euros de media para 187.922 cotizantes, por encima de la media nacional, situada en los 1.568,46, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el tercer mes del año, Asturias es la segunda comunidad con una pensión de jubilación más elevada tras País Vasco (1.902,85).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en Asturias en marzo en 1.575 euros, un 3,72% más anual.

Este mes, el número de pensiones de la Seguridad Social ascendió en Asturias a 303.051, el 2,9% del total del país y un 0,43% más que hace un año.

Por tipo de pensiones, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 1.409 euros al mes y de las que hay 28.701 beneficiarios en la región.

A continuación, se sitúan la de viudedad, con una media de 1.110 euros y un número de 75.746 perceptores. Le siguen las pensiones de orfandad, con 665 euros mensuales y que suman 8.630 pensiones y las pensiones a favor de familiares, con 1.082 euros y 2.052 beneficiarios.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, la Seguridad Social destinó en el presente mes de marzo la cifra récord de 14.307,7 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6% más que en igual mes de 2025.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.463.537 pensiones a 9,46 millones de personas, de las que 6,7 millones son de pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; más de 335.000 de orfandad y 46.700 en favor de familiares.

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en marzo en 1.367,4 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,7 millones de personas), alcanzó a 1 de marzo los 1.568,5 euros mensuales, un 4,4% más que en marzo de 2025.