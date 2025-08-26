La pensión media de jubilación se mantiene estable en Asturias en agosto y se sitúa en 1.776 euros

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pensión media de jubilación se mantiene estable en el Principado de Asturias durante el mes de agosto, situándose en 1.776,65 euros de media para 187.070 pensionistas, según datos ofrecidos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En Asturias, la pensión media se ha situado en 1.522 euros para un total de 302.301 personas, lo que implica un incremento del 3,78% en el importe y del 0,57% en el número de usuarios.

Por tipo de prestaciones, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la retribución por incapacidad permanente, que asciende a 1.362 euros de media para 28.187 cotizantes. Le sigue la pensión de viudedad, que alcanza los 1.071 euros de media para 76.299 personas.

La pensión a favor de familiares proporciona de media 1.043 euros a 2.038 cotizantes, y por último, por orfandad 8.707 personas reciben de media 637 euros.

DATOS NACIONALES

La Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 13.620,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La nómina de agosto incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 9.954,9 millones de euros, un 6,1% más que en agosto de 2024.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes casi 2.198 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.252,6 millones (+10,5%); a la de orfandad se destinaron 178,8 millones de euros (+4%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 36,5 millones (+6,5%).