Pepe Álvarez (UGT) lamenta la guerra de nacionalismos y aboga por abrir un proceso de diálogo

Publicado 18/10/2019 11:28:55 CET

OVIEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado este viernes que en España "hay una guerra de nacionalismos insoportable para los que no somos de ningún sitio, el nacionalismo catalán choca con el nacionalismo español" y apuesta por "abrir un proceso de diálogo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía como elementos fundamentales".

Álvarez se ha pronunciado así en Asturias a preguntas de los periodistas sobre los altercados y por la jornada de huelga convocada para este viernes en Cataluña tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.

"Les guste o no a algunos dirigentes políticos, hay que acabar con la guerra de los nacionalismos", incide, y añade que "hay que pensar en las personas y ponerse a dialogar porque es el camino que nos va a ayudar a buscar un encaje de Cataluña dentro de la Constitución y el Estatuto".

Con respecto a la huelga, Álvarez ha apuntado que no le gusta en esta ocasión llamarla huelga al no estar con por las grandes organizaciones sindicales que aglutinan a la mayoría de los trabajadores y por "no tener un origen laboral".

"Según las noticias que tengo la situación es de normalidad y la actividad continua, sobre todo en aquellos sitios en los que no se ha impedido a los trabajadores acudir a sus puestos de trabajo por los cortes de tráfico", concluye.