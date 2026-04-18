Peralta (Vox) acusa a Canteli de "asumir sin oposición el colapso de los servicios municipales en Oviedo"

Archivo - La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado este sábado el "colapso" que sufren los servicios municipales, especialmente el padrón, como consecuencia de las políticas de inmigración impulsadas por el Gobierno central y "asumidas sin oposición por el Partido Popular de Canteli".

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha afirmado que en los últimos días el propio Ayuntamiento ha reconocido un "aluvión" de solicitudes derivadas del proceso de regularización, una situación que, a su juicio, ha obligado a desviar personal y recursos municipales y evidencia el impacto de estas medidas en el día a día de los ovetenses.

En una nota de prensa, desde la formación han señalado que esta situación responde a "años de políticas irresponsables del bipartidismo", que habrían generado un "efecto llamada" y que, según Vox, están provocando "saturación" de los servicios públicos y "pérdida de control administrativo".

Peralta ha asegurado que su grupo ya propuso reforzar el control del padrón municipal y que el Partido Popular votó en contra, por lo que ha vinculado la actual situación con una falta de control que, en su opinión, se traduce en colas y desbordamiento.

Vox también ha rechazado que la solución pase por destinar más recursos públicos a la gestión de este problema y ha defendido que lo necesario es "acabar con el efecto llamada" y destinar los recursos a las necesidades de los vecinos de Oviedo.

La formación ha criticado además la "falta de transparencia" del equipo de gobierno "tras retirar la comunicación inicial en la que se reconocía el volumen de solicitudes, sin ofrecer explicaciones" a la ciudadanía.

Peralta ha añadido que Vox seguirá defendiendo una política migratoria "firme, ordenada y basada en la ley", y ha rechazado las regularizaciones masivas y cualquier medida que, a su juicio, incentive nuevas llegadas irregulares.