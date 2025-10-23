Las pernoctaciones hoteleras en Asturias bajan un 9,7% en septiembre

Archivo - Estand de Asturias en el evento B-Industria de Barcelona. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO/MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Asturias en septiembre empeoran y descienden un 9,7% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 429.566 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del quinto mejor dato de pernoctaciones en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 5,15% menos de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 217.906 viajeros. Por nacionalidad, 159.150 eran residentes en España, el 73,04%, mientras que 58.756 (26,96%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 7,6% y los extranjeros aumentaron un 2,2%.

Del total de pernoctaciones en Asturias, 323.425 las realizaron residentes en España (un 75,29%), mientras que 106.141 (24,71%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 83,78 euros, lo que representa una subida del 10% interanual. En general, los precios subieron un 7,99% respecto al año anterior en Asturias.

En total, en Asturias se alcanzó en septiembre una ocupación del 53,54% y el sector hotelero empleó a 3.288 personas (un descenso del 1,7% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 81,44%, seguida de Canarias (74,06%) y País Vasco (70,21%), mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura, (42,18%), Castilla - La Mancha (45,03%) y Aragón (47,41%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,39%) en septiembre junto a Cataluña (16,83%) y Andalucía (15,67%).

