Piden 4 años de cárcel para conductor acusado de la muerte de un hombre al que embistió en Sariego

Archivo - Juzgados de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 4 años de prisión, la pena máxima prevista en el Código Penal, para un conductor acusado de la muerte de un hombre al que embistió en Sariego cuando circulaba tras haber bebido alcohol. En el siniestro resultaron además heridas dos mujeres, una de ellas la esposa del fallecido, que sufrió lesiones de gravedad.

La vista oral está señalada para este lunes, 15 de diciembre, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, a las 10.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, nacido en 1994, el 21 de mayo de 2023, sobre las 00:00 horas, conducía por la carretera AS-380 (La Secada- Villaviciosa) acompañado de otra persona, que iba sentada en el asiento del copiloto.

En un momento dado, en un cruce de caminos, debido a que conducía con sus facultades mermadas por el alcohol que había ingerido previamente, embistió a otro vehículo, conducido por P. P. I., de 41 años, que falleció al día siguiente como consecuencia de las lesiones que sufrió en el coche. Su acompañante resultó herida. Tardó en curar 90 días, sin secuelas. Por su parte la esposa del fallecido y que viajaba con él en el coche, resultó herida grave. Tardó en curar 346 días, quedándole secuelas importantes.

A consecuencia del accidente se produjeron daños importantes en el muro de una vivienda, cuya reparación no se ha tasado. El acusado se sometió a las pruebas de detección de alcohol tras el siniestro y arrojó un resultado, en una primera medición, de 0,44 mg/litro de alcohol en aire espirado. En la segunda, de 0,41 mg/litro.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave, en concurso ideal con dos delitos de lesiones por imprudencia grave y de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

El fiscal solicita que se condene al acusado a cuatro años de prisión, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y motocicletas durante cuatro años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a su acompañante con 5.570 euros; a la mujer del fallecido, con 52.339,60 por sus lesiones y con 146.339,11 por el fallecimiento de su marido; a la madre del fallecido, con 62.268,49 euros; a la propietaria del muro dañado, con la cantidad que se establezca en ejecución de sentencia por los gastos de reparación; todo ello, más los intereses legales correspondientes.

De estas cantidades responderá de forma subsidiaria la compañía aseguradora. Los gastos de atención médica serán satisfechos de conformidad con los acuerdos existentes entre las compañías de seguiros y el servicio público de salud. De no haberse formalizado, serán satisfechos por los responsables civiles.