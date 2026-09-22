Piden 3 años de prisión y 6.480 euros de multa para dos acusados de hacer grafitis en vagones de tren en Asturias

Archivo - Juzgados de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita tres años de prisión y una multa de 6.480 euros para cada uno de los dos acusados de realizar grafitis en vagones de Renfe en distintos puntos de Asturias, causando daños que superan los 66.800 euros, según el escrito fiscal.

El juicio está señalado para este miércoles, 23 de septiembre, a las 9.30 horas, en la sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 2.

El Ministerio Fiscal atribuye a los procesados un delito continuado de daños, con la agravante de reincidencia, al constar una condena de ambos en Francia en 2021 por un delito de daños cometido en Marsella.

DIECINUEVE ACTUACIONES ENTRE 2020 Y 2021

Según la Fiscalía, los acusados realizaron entre febrero de 2020 y octubre de 2021 un total de 19 intervenciones en vagones estacionados en Llanes, Oviedo, Lugo de Llanera, Olloniego-Monteana y La Corredoria.

Las pintadas, de entre cinco y 60 metros cuadrados, incluían firmas como 'Skrif', 'Rona', 'Nark', 'Kaer', 'Serif', 'Wear', 'Aled', 'Nolas' o 'Reha', entre otras, y afectaron tanto a un solo vagón como, en algunos casos, a dos unidades ferroviarias.

El escrito de acusación recoge daños individualizados que oscilan entre los 2.205,83 y los 5.982,26 euros por episodio. La Fiscalía cifra en 66.880,40 euros el perjuicio económico reclamado a Renfe-Operadora.

El primer acusado respondería además de forma individual de los 4.116,87 euros correspondientes a unos grafitis ejecutados en un tren estacionado en Llanes durante la madrugada del 9 de febrero de 2020. El segundo acusado era menor de edad en esa fecha y, por tanto, no está acusado por esos hechos.

Por el resto de actuaciones, el fiscal reclama a ambos el abono conjunto y solidario de 62.763,98 euros a Renfe-Operadora, más los intereses legales correspondientes.

PETICIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de daños previsto en el artículo 263.2.4 del Código Penal, en relación con el artículo 74, al apreciar además la agravante de reincidencia.

Por ello, pide para cada acusado tres años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como una multa de 24 meses a razón de nueve euros diarios, equivalente a 6.480 euros.