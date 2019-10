Piden cárcel para el administrador de una empresa tras un accidente laboral durante una tala de eucaliptos

Publicado 22/10/2019 14:33:55 CET

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado la condena a dos años de cárcel para el administrador de una empresa por un accidente laboral durante una tala de eucaliptos en Salas en 2017. La vista oral está señalada este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, a las 9.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene en su nota de prensa que el acusado es el administrador de una mercantil en la que trabajaba además como encargado directo de los trabajadores de la misma.

El 8 de agosto de 2017, en una parcela forestal de El Cándano (Salas), se estaba realizando una tala de eucaliptos, siendo el acusado el jefe directo de los dos trabajadores que le acompañaban, y en concreto, el encargado de distribuir el trabajo, su supervisión y la adopción de medidas de seguridad.

En el desarrollo de dicha tarea, en torno a las 12.50 horas, el trabajador herido se encontraba realizando tareas de corte de ramas de los eucaliptos para dejar los troncos limpios y que se pudiesen desplazar con facilidad, mientras que el otro trabajador realizaba tareas de manejo de una máquina autocargadora a la que estaba acoplado un cabestrante, todo ello en una zona del terreno con elevada pendiente.

Cuando estaban acercando troncos a la máquina autocargadora, uno de los troncos que estaban acopiados y pendiente de ser desplazado, cayó rodando de forma espontánea hasta golpearlo violentamente en la espalda, causándole lesiones.

El accidente no puso en peligro concreto al otro trabajador puesto que en todo momento se encontraba en el interior de la máquina autocargadora. El accidente se produjo como consecuencia de la falta de organización de procedimiento de trabajo en materia de acopio de árboles y traslado para su carga en vehículo autopropulsado, según la Fiscalía.

Estima el Ministerio Fiscal que "no se había realizado la evaluación de riesgos, y por tanto, no se había detectado el riesgo de desplazamiento de troncos acopiados en lugares con pendiente y, en consecuencia, no se habían adoptado medidas para prevenir tal extremo, incluyendo la información de tal riesgo a sus trabajadores y la planificación del trabajo para su reducción o eliminación".