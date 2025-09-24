Piden ocho años de cárcel para un acusado de vender cocaína en el locutorio de Gijón donde trabajaba

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

La Policía incautó droga por valor de 12.688,81 euros

GIJÓN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón solicita ocho años de prisión para un acusado de vender cocaína desde un locutorio de la ciudad, donde trabajaba.

Según una nota de prensa del Ministerio Público, la vista oral está señalada este próximo jueves, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, a las 10.00 horas.

De acuerdo al relato fiscal, el acusado (1975), valiéndose de su condición de trabajador en un locutorio de Gijón, se dedicada -desde aproximadamente abril de 2022- a la venta y/o distribución de cocaína.

Asimismo, el procesado usaba el armario de los contadores, que estaba en el inmueble en el que residía, también en Gijón, para guardar y ocultar la droga. En este sentido, la Policía incautó droga por valor de 12.688,81 euros en noviembre de 2024.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, relativo a sustancias causan grave daño a la salud, cometido en establecimiento abierto al público, del artículo 369.1.3ª del Código Penal, en relación con el 368.

Además de la pena de cárcel, pide para el procesado el pago de una multa de 38.066,43 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como el abono de las costas procesales.