Piden tres años y medio de cárcel por venta de droga a un ciudadano marroquí, a sustituir por expulsión del país

Fue sorprendido por la Policía, supuestamente, vendiendo sustancias estupefacientes en la calle, en Gijón

GIJÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón solicita tres años y medio de prisión, a sustituir por su expulsión de España durante seis años, para un ciudadano marroquí acusado de vender cocaína en una calle de Gijón.

Según una nota de prensa del Ministerio Público, la vista oral está señalada para este miércoles, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, a las 12.30 horas.

De acuerdo el relato fiscal, sobre las 16.30 horas del día 5 de abril de 2024, el acusado (Marruecos) fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional entre las calles León XIII y la calle la Paz de Gijón, vendiendo sustancias estupefacientes.

En concreto, la Fiscalía sostiene que entregó a un individuo, que no pudo ser identificado, una bolsita que contenía 0,4 gramos de cocaína de una riqueza de 67,5 por ciento y un valor en el mercado ilícito de 34,65 euros.

En el registro que practicaron los agentes, le ocuparon 30 euros en efectivo que provenían de las ventas ya realizadas, 4 bolsitas de cocaína de un peso de 1,88 gramos y una riqueza del 72,8 por ciento y un valor en el mercado ilícito de 75,66 euros, así como dos pastillas de Diazepam, de un peso de 1,98 gramos y un valor en el mercado ilícito de 132,44 euros. El acusado se encuentra en situación irregular en España y carece de arraigo conocido.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, referido a sustancias que causan grave daño a la salud, del artículo 368, párrafo primero, y los artículos 374 y 377, todos ellos del Código Penal.

Además de la pena de cárcel, pide para el procesado una multa de 1.028,25 euros. Se solicita, asimismo, que la pena de prisión será sustituida, conforme a lo previsto en el art 89.1 del Código Penal, por su expulsión del territorio nacional por un periodo de seis años, además del abono de las costas procesales.