Piñán afirma que asturiano y gallego-asturiano necesitan una "promoción diferenciada" al tener "diferentes necesidades"

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Berta Piñán, ha negado este jueves que no se trate en igualdad de condiciones a la lengua asturiana y al gallego-asturiano.

Así, ha recordado que son dos "realidades lingüísticas distintas" que necesitan "una promoción diferenciada" ante sus "diferentes necesidades" respondiendo al número de hablantes o a su realidad geográfica.

Piñán lo ha indicado así durante la Comisión de Cultura de la Junta General, donde ha indicado que su Consejería espera sacar adelante en esta legislatura el decreto para poner en marcha las pruebas de certificación del gallego-asturiano. Un decreto que se ha retrasado por la pandemia, ha asegurado la consejera, para señalar que "las cosas que se hacen por primera vez siempre son complejas".

Con todo, Piñán ha indicado que la "experiencia acumulada" con la puesta en marcha de las pruebas de certificación de asturiano va a permitir que el decreto del gallego-asturiano corrija "algunas complicaciones" que se detectaron. "La convocatoria para el eonaviego va a hacerse en mejores condiciones. La administración necesita sus tiempos", ha explicado.

Por otro lado, la consejera ha afirmado que las obras en gallego-asturiano pueden optar al Premiu de Teatru Nel Amaro o al Premiu Camaretá al Meyor Cantar, además de que en esta legislatura han puesto en marcha dos premios literarios específicos para el gallego-asturiano.

"Esta Consejería no es sospechosa de no respetar o tratar con igualdad la riqueza lingüística de Asturias", ha señalado Piñán, que ha indicado que asturiano y el gallego-asturiano son "realidades lingüísticas distintas que necesitan promoción diferenciada".

"Son dos lenguas que tienen diferentes necesidades por el número de hablantes, los distintos problemas de transmisión generacional y su ámbito geográfico, aunque tenemos en cuenta el eonaviego en todas las actuaciones de promoción", ha indicado la consejera.

Piñán lo ha señalado así ante dos preguntas sobre el gallego-asturiano del diputado 'popular' Álvaro Queipo referidas a sus pruebas de certificación o a la inclusión de obras en esta lengua en los Premios Lliterarios en asturiano que convoca el Principado.

Para el diputado 'popular', que no se haya aprobado el decreto sobre las pruebas de gallego-asturiano supone "un agravio comparativo entre asturianos" ya que "la gente del Navia-Eo no puede acreditar el conocimiento de su lengua para un empleo público que lo requiera", ha indicado Queipo, que ha calificado esta situación de "discriminatoria".

USO DEL GALLEGO-ASTURIANO

Alvaro Quiepo ha usado el gallego-asturiano en parte de su intervención minutos después de que el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, hiciera lo propio con el asturiano. Una situación que la consejera de Cultura, que habitualmente habla en asturiano en la Junta General, ha agradecido. Con todo, Piñán ha lamentado que el PP no muestre "la misma preocupación" por la lengua asturiana que estaba mostrando por el gallego-asturiano.

Ante esto, el 'popular' ha señalado que desde su partido no hay más preocupación por una lengua que por otra, "lo que pasa es que ustedes están provocando un agravio comparativo entre lenguas". Así, ha criticado que los escritores en gallego-asturiano no se puedan presentar a los Premios Lliterarios.

"No sé si les estorbamos", ha afirmado Queipo, para señalar que las políticas lingüísticas del Principado "se olvidan permanentemente" del gallego-asturiano". "No sé si ya nos quieren entregar a Galicia, porque cada vez que hacen una iniciativa de Gobierno relacionado con política lingüística van orientadas a una idea bilingüe de Asturias y esa realidad no es cierta", ha señalado, para acusar al Ejecutivo de "alimentar al discurso" de la 'galleguidad' del Navia-Eo. Por eso, ha reclamado una "política de igualdad" para el gallego-asturiano.

Por su parte, la consejera Berta Piñán ha recordado a Álvaro Queipo que cuando el PP gobernó entre 1995 y 1999 "siguió convocando los Premios Lliterarios para el asturiano sin introducir el gallego-asturiano".