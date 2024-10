Pineda critica un proyecto presupuestario para 2025 "tramposo y plagado de previsiones ficticias"

Los socialistas creen que estas cuestan prueban que es un Gobierno que "publicita, pero no ejecuta"

GIJÓN, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Marina Pineda ha criticado este viernes que el Gobierno local presente un proyecto de presupuestos para 2025 "tramposo y plagado de previsiones ficticias".

Pineda, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha señalado que se rebaja la previsión de ingresos a 15 millones de euros, a lo que ha opinado que el Gobierno municipal recorta "artificialmente" las previsiones.

Entre otros ejemplos, ha apuntado que se reducen en licencia de obras de 778.734 euros (2023) a solo 500.000, mientras que en licencia de actividad se pasa de 406.000 euros (2023) a 45.000 euros.

A esto ha sumado que este año hay que acomodarse a la regla de gasto, algo de lo que ya el PSOE había advertido desde primeros de año, según la concejala socialista.

Asimismo, ha recalcado que cada vez el Ayuntamiento depende más de las transferencias de otras administraciones, a lo que ha indicado que el fondo de compensación interterritorial sube casi nueve millones de euros, mientras que el presupuesto sube solo tres millones de euros respecto al de 2024.

También ha alertado de que el gasto corriente sigue subiendo "más intensamente" que el ingreso, con 1,5 millones euros de incremento de gasto corriente frente a 125.000 euros de subida de ingresos.

Pineda ha incidido en que el informe de Intervención Municipal ya avisa del riesgo de financiar los gastos corrientes estructurales con ingresos coyunturales o de otras administraciones. Según ella, el Gobierno local debe asegurar los ingresos suficientes para mantener los servicios públicos.

El mismo informe alerta, según Pineda, que se debe hacer un control "estrechísimo" de la ejecución de los ingresos, porque si no se cumplen las previsiones habrá que actuar por la vía del gasto.

Por otro lado, Pineda ha sostenido que es "falso" que se haya reducido la deuda como afirma la concejala de Hacienda, María Mitre. Según Pineda, hay un menor gasto en intereses de la deuda porque estos están bajando.

Por contra, ha asegurado que la deuda se incrementa, al pasar de un porcentaje respecto al presupuesto del 39,68 por ciento (100,8 millones de euros) a la previsión de 45,05 por ciento (118 millones de euros). La edil ha contrapuesto esta situación con la del mandato pasado en el que gobernaron en coalición PSOE e IU, que de 119 millones de euros redujeron la deuda a 101 millones de euros.

PRESUPUESTO "DE RECORTES"

Al tiempo, Pineda ha considerado que el Gobierno local presenta un presupuesto "de recortes", por la rebaja en partidas de distintas Concejalías.

Por otra parte, ha criticado que no se presupuesta el incremento en retribuciones de empleados municipales. Si bien ha aclarado que no se ha aprobado el acuerdo a nivel estatal y no es obligada su previsión, la edil ha apuntado que se estima que esa subida será de entre un 2 y un 2,5 por ciento.

Se suprime, por otro lado, según el PSOE, la partida de mantenimiento de edificios, cuyo contrato termina en 2025 sin que esté consignada cantidad alguna.

También ha señalado que se reducen 200.000 euros en personal de la Policía Local al justificar el Gobierno municipal que ya no se van a contratar auxiliares en verano. Pineda ha remarcado que pese a que hay bolsa de interinos, sin embargo no se cubren las bajas laborales.

Además, se rebaja en 600.000 euros la transferencia a Emulsa para labores de jardinería, como también el presupuesto para el programa de 11x12, ya que no se van a incluir más colegios y solo se incorporó a la red de centros uno de los comprometidos, según la edil.

Frente a ello, Pineda se ha quejado de que el presupuesto para publicidad y propaganda se incrementa de 250.000 euros a 475.000 euros. Para ella, es muestra de un Gobierno que "publicita, pero no ejecuta"

En cuanto al proyecto 'Naval Azul', ha incidido en que se consigna 600.000 euros para urbanizar la franja costera, la única cedida gratuitamente por la Autoridad Portuaria de Gijón.

Sobre ello, ha remarcado que es una franja de 3.800 metros y una anchura de nueve metros cuando el Plan General de Ordenación (PGO) marca que debe tener 20 metros.

A mayores, ha recalcado que se presupuestan dos millones de euros para la compra de los terrenos propiedad de Pymar en el solar del antiguo astillero de Naval Gijón, cantidad que sale de aplicar el valor del metro cuadrado acordado con la Autoridad Portuaria en la compra de su parte. Pineda ha recordado que en su día Pymar había llegado a pedir 12 millones de euros por esos terrenos.

PARQUE DE BOMBEROS

Sobre el nuevo parque de bomberos, ha apuntado que se destinan 100.000 euros para redactar el proyecto. Pineda ha incidido en que la edil de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, les indicó que es un proyecto para muchos años, por lo que ha dudado que se vaya a poder ejecutar en este mandato.

Se ha referido, por otro lado, en los millones de euros que se van a tener que destinar a Tabacalera, así como al número "ingente" de proyectos anunciados por el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria. "Ya veremos cuándo se licita", ha señalado Pineda.

Algo que ha hecho extensible a otros proyectos que precisan de estudios previos como la adaptación del museo Nicanor Piñole para acoger entidades, el Hogar de Ceares o "famoso", según la edil, soterramiento del paseo del Muro, del que se consigna una cantidad "para mostrar su voluntad política", ha ironizado Pineda, quien cree que detrás "no hay nada".

Por otro lado, ha recalcado que el plan de ayudas para fachadas y supresión de barreras arquitectónicas solo tiene consignada una anualidad de un inmueble. No se consigna, por otra parte, "nada" pata la compra de la finca de la Isla, ni para la reforma mayor de El Molinón, que sí cuenta con 150.000 euros para reformas estructurales.

Pineda, además, ha lamentado que el Gobierno local haya "renunciado" a la reforma de los antiguos juzgados de Decano Prendes Pando, como que tampoco prevea nada para la jefatura de Policía Local una vez que pase el servicio a la nueva Comisaría. Ha citado, también, la falta de partida para los campos de fútbol de Llano 2000 y Arenal.

Ha llamado la atención, por otra parte, sobre que los concejales del Gobierno municipal se han dedicado durante las comparecencias presupuestarias "sistemáticamente" a comprometer remanente para completar un presupuesto "ampliamente limitado", ha advertido, a lo que ha recalcado que el año próximo estará limitado el uso de remanente.

Otra queja de la edil socialista es que no destine ni un euro para reducir la brecha salarial en el Ayuntamiento ni para favorecer el acceso de la mujer a puestos como la Policía Local.

Se ha quejado, asimismo, de que esté "parada" la valoración de puestos que debe hacerse con una perspectiva de género, algo a la que está obligado el Ayuntamiento, según la edil.

A esto ha sumado el "desprecio" del Gobierno municipal por la participación ciudadana, al indicar que no solo se rechazan propuestas de entidades vecinales, como el parque infantil del Muselín, sino que a día de hoy ni se ha convocado el Consejo Social ni de distritos para abordar el proyecto de presupuestos, pese a ser un trámite obligatorio, según ella.

En cuanto a la tramitación del presupuesto, ha apuntado que los grupos municipales tienen hasta el próximo día 18 para presentar enmiendas, que serán votadas el próximo día 25 en la Comisión de Hacienda. El Pleno de presupuestos está previsto para el próximo 7 de noviembre.