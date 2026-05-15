Pint of Science regresa a Oviedo: 4 bares acercan la investigación científica al público

Presentación de Pint of Science en Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los bares de Oviedo cambian el hilo musical por la divulgación científica. El festival Pint of Science regresa a la capital asturiana del 18 al 20 de mayo con 36 charlas diseñadas para acercar la investigación al público en un ambiente relajado. Locales como el Rocket Rock Club, El Manglar, el Chelsea y la Lata de Zinc serán el escenario de debates sobre física, evolución, medicina o arte.

El organizador del festival en Oviedo, Mario Corte, ha presentado la nueva edición de Pint of Science en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por una de las científicas participantes, Sara Rodríguez, y la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco. Corte ha asegurado que la acogida del público en anteriores ediciones --siete en Oviedo-- es "buenísima" y se logra el objetivo de que la gente participe mediante preguntas a los científicos, al ser un "ambiente distendido".

En la presentación, Corte ha explicado que serán los bares Rocket Rock Club, El Manglar, el Chelsea y Lata de Zinc el escenario en el que, a partir de las 19.00 horas del lunes 18 de mayo y hasta el miércoles 20, tendrán lugar 36 charlas sobre diversas ramas de la investigación científica desde la física aplicada al cáncer hasta los distintos ecosistemas del planeta Tierra y su evolución.

La ponente Sara Rodríguez, doctora en Física, ha explicado que su charla tendrá lugar a las 21.00 horas el lunes, y en ella hablará de cómo se originó la primera luz del universo tras el Big Bang, cómo se formó el universo y qué desvela la medición de la luz sobre este origen.