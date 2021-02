Planas aboga por la cohabitación del lobo y la ganadería extensiva porque son "compatibles"

Señala que "proteger la biodiversidad no puede recaer sobre los hombros de los ganaderos"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abogado por la cohabitación de lobo y la ganadería extensiva en el marco de la nueva estrategia para la conservación y gestión del lobo, por lo que ha pedido que ésta debe llevarse a cabo con la base científica, pero escuchando a todos los sectores afectados, porque considera que son "compatibles".

"Apostamos por la cohabitación de lobo y la ganadería. Vamos a trabajar por conseguir ese equilibrio entre biodiversidad y el sector ganadero extensivo. El tema va más alla de las compensaciones económicas. Estamos analizando con las organizaciones agrarias, ONGs ambientalistas, CCAA y el Ministerio de Transición Ecológica las propuestas para conseguir una PAC más ambiciosa medioambientalmente", ha subrayado Planas durante su comparecencia en el Senado.

Planas ha comparecido conjuntamente con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para informar sobre los trabajos que está llevando el Gobierno para la protección del lobo y la tórtola, siendo la primera vez en la historia del Senado que dos miembros del Gobierno lo hacen, aunque esta situación ya se ha dado en alguna ocasión en el Consejo de los Diputados.

Planas ha reconocido que la estrategia de 2005 está actualmente "desactualizada", por lo que es necesario actualizarla. "La nueva estrategia tendrá que ser la base sobre la cual establezcamos este diálogo y acuerdos. Desde Agricultura, apostamos por realizar un trabajo sosegado y robusto, partiendo de la evidencia científica y de la escucha de todos los sectores", ha indicado.

El ministro de Agricultua ha reiterado que esta nueva estrategia "debe construirse y pactarse con el mayor consenso posible", en la que hay que incluir la "dimensión económica", por lo que ha avanzado que su Departamento ya ha realizado "aportaciones concretas" para trabajar "codo con codo" del de Transición Ecológica.

En el marco de la redacción del plan estratégico de la PAC, Planas ha comentado que, junto con el Ministerio para la Transición Ecológica, se ha avanzado en el análisis de necesidades en materia de biodiversidad y en cómo, esta política, puede contribuir al objetivo de mejorarla.

Además, ha indicado que en los debates políticos habidos hasta este momento con las CCAA para el diseño de futura PAC existe "unanimidad" respecto a la necesidad de reforzar el apoyo a la ganadería, sobre todo a la extensiva, a través de pagos acoplados y de los ecoesquemas.

Respecto a la posibilidad de incluir en los ecoesquemas un pago suplementario en el caso de la ganadería extensiva, ha indicado que escuchará lo que diga el sector. "Soy estrictamente respetuoso con los que dialogo, si las organizaciones agrarias no quieren que ese pago suplementario se realice con cargo a los ecoesquemas, anuncio que el Gobierno no pondrá ese elemento sobre la mesa, porque queremos llegar un acuerdo sobre la PAC, aunque considero que sería un buen instrumento", ha recalcado.

De esta forma, ha reiterado que no habrá "ni un euro menos por responsabilidad de los grandes carnívoros". "En todo caso, habrá que aprovechar, si se considera oportuno, la PAC para apoyar la ganadería extensiva", ha señalado.

"Proteger la biodiversidad no puede recaer sobre los hombros de los ganaderos. Debe quedar bastante claro que esto no debe estar exclusivamente sobre sus espaldas", ha reiterado en defensa de un sector ganadero, que "no solo quiere contar con pagos compensatorios, sino con soluciones".

Por su parte, el senador del Partido Popular, Jorge Domingo Martínez Antolín, ha mostrado la "oposición total" de su partido a la votación que tuvo lugar en la Comisión de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y cree que esta decisión estuvo "dirigida y orquestada" por la ministra Ribera para "satisfacer los caprichos de grupos ecologistas".

De esta forma, Martínez Antolín, que ha señalado que no hubo consenso en el Gobierno incialmente al conocerse la máxima protección al lobo, ha instado al ministro Planas a que deje "claro" su postura y aclare si defiende a los ganaderos, mientras que su compañero de partido, Juan José Sanz Vitorio, ha aprovechado para pedir la dimisión del titular de Agricultura durante su turno de comparecencia.

Además, el senador 'popular' ha reiterado que no se deben utilizar finaciación procedente de la PAC para compensar a los ganaderos afectados. "La PAC no se debe tocar y las líneas de ayuda que vengan, que sean de los Ministerios que lo van a sacar adelante como es el de Transición Ecológica", ha indicado.

Por su parte, el senador del PRC, José Miguel Fernández, ha subrayado que la "inclusión del lobo en el Lespre no se sostiene sobre ningún argumento". "Es una decisión unilateral sin consenso y sin base científica", ha indicado, criticando cómo se llevó a cabo la votación en la comisión para la inclusión de la propuesta de aumentar la protección del lobo.

Fernández ha señalado que ante el incremento de los ataques del lobo, el Gobierno "prohíbe su control y los lobos seguirán atacando y los ganaderos se convertirán en criadores de alimento para el lobo". "El sector está cansado de parches y quiere vivir dignamente de su trabajo. ¿Señor Planas, usted a quién defiende? Esperamos que se revierta esta decisión", ha recalcado.

El senador del Grupo del Partido Vasco, Juan Carlos Medina, ha recordado a Planas y Ribera que la presencia del lobo en su territorio "amenaza el mantenimiento de la ganadería y al propio desarrollo de la actividad económica". "No se trata de que los daños los pague la Administración, sino encontrarse con los animales muertos, heridos, abortos, etc., que te hace cuestionarte si merece la pena", ha subrayado.

Medina ha lamentado que desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico "no se busca ni el consenso ni fortalecer la colaboración". "Su posición ideológica es lícita, pero no se entiende. Este es uno de los sostenes económicos de una zona con dificultades demográficas. La presencia del lobo va a alterar y hacer inviable la coexistencia con la ganadería que va a acabar en una matorralización", ha señalado.

Respecto a la conservación de la tórtola, el ministro de Agricultura ha indicado que su Departamento está "totalmente implicado" en la recuperación de su población, ya que podría conllevar una sanción por parte de la Comisión Europea (CE) a España.

El titular del ramo, que ha subrayado la importancia de las órdenes de veda, ha avanzado su intención de reunir en las próximas semanas a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias exclusivas en caza y pesca, con los representantes del sector cinegético para analizar los "mecanismos adecuados" para recuperar esta situación.

Respecto a la mejora del hábitat, Planas ha señalado su compromiso con una PAC con "mayor ambición ambiental", que puede contribuir a la mejora de la especie.

En el marco de las propuestas que está elaborando su Departamento en relación con los ecoesquemas, hay varios con un impacto positivo para la biodiversidad, y alguno específico para este fin, como la creación y mantenimiento de islas y márgenes de vegetación en los cultivos.