Las plantas de Cogersa carecen de seguros por daños y Roqueñí dice que "hay que acelerar ese contrato"

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las diferentes plantas con las que cuenta el Consorcio de Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa) carecen de seguro por daños materiales. Así lo ha confirmado la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico y presidenta de Cogersa, Nieves Roqueñí, que ha dicho que ahora "hay que acelerar ese contrato".

Roqueñí se ha pronunciado en esos términos en una entrevista concedida al diario asturiano El Comercio y recogida por Europa Press, en la que insiste en que Cogersa tiene en vigor todos los seguros que resultan obligatorios.

Fue el pasado lunes cuando Roqueñí compareció en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) para hablar del incendio que inutilizó en abril la nueva planta de basura bruta. Cuando los parlamentarios le preguntaron que por qué no estaba asegurada esa planta, Roqueñí respondía que era porque no se había recepcionado la obra.

En la mencionada entrevista que ha sido publicado este domingo Roqueñí habla también del resto de plantas de Cogersa y dice que la responsabilidad de que no tengan seguro de daños es del departamento económico del consorcio. Asegura que ella no fue informada de que no se iba a incluir en el lote el seguro de daños, pese al que tenían anteriormente caducó en abril de 2022.

"Creo que, más allá de que tengamos los seguros obligatorios es bueno, a la vista de los riesgos que tienen las plantas, tenerlas aseguradas", ha señalado Roqueñí en referencia a la decisión de volver a asegurar por daños esas instalaciones.