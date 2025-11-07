Las plantillas de Paradores se concentra para exigir un convenio digno

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 7 de noviembre, las plantillas de los Paradores de Asturias han vuelto a concentrarse frente a las puertas de sus centros de trabajo en toda la comunidad autónoma. Con esta nueva acción, buscan visibilizar la situación de abandono institucional y empresarial que arrastran desde hace más de cuatro años y antes de verse obligados a adoptar medidas más contundentes.

Tras la concentración celebrada a las puertas de las oficinas centrales de Paradores en Madrid, y las reiteradas peticiones en redes sociales mediante un reto viral con los hashtags; #PorUnConvenioDignoYa y #ParadoresGritaEnSilencio, reclamando un convenio justo, la alta Dirección de la empresa continúa sin mostrar prueba alguna para desbloquear esta situación y, de esta forma, alcanzar un acuerdo.

"Su estrategia parece clara: dejar pasar el tiempo esperando que el conflicto se diluya y eludir su responsabilidad. Ante esta actitud, la plantilla hemos decidido alzar de nuevo la voz", dicen los trabajadores que denuncian condiciones laborales precarias, salarios ridículamente insuficientes y una conciliación familiar inviable debido a la extrema flexibilidad, los turnos rotativos y, especialmente, el turno partido que normalmente se extiende durante cuatro horas por la mañana y tres horas y media por la tarde-noche, incluyendo fines de semana y festivos.