La Plataforma Médicos del Sespa sale este sábado a la calle en Oviedo

Medicos del Sespa en una movilización del 3 de octubre. - MEDICOS DEL SESPA.

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Médicos del Sespa ha convocado una nueva manifestación para hoy sábado 15 de noviembre, a las 12 del mediodía, en Oviedo, con recorrido entre la Plaza de España y la Plaza de la Escandalera.

Recuerdan que la suya es una plataforma "abierta, asamblearia, e independiente de partidos políticos y organizaciones sindicales del colectivo médico asturiano que trabaja en la Sanidad Pública".

Realizan esta convocatoria en el contexto de una movilización sostenida a nivel estatal, que lleva ya dos jornadas de huelga este año por la mejora de las condiciones laborales del colectivo, en relación con la nueva redacción del Estatuto Marco.

"En esta tesitura, con 4 días de huelga convocados del 9 al 12 de diciembre, y con una manifestación convocada en Madrid para este mismo sábado 15 de noviembre, desde Médic@s del Sespa consideramos importante manifestar nuestro malestar en la calle también en proximidad, en nuestra comunidad, pues las autoridades autonómicas juegan también un papel crucial en la resolución de los problemas que nos afectan", indican.

Los médicos piden el apoyo de la ciudadanía asturiana, del tejido asociativo, de todos los partidos y de las diferentes secciones sindicales del Sespa a esta convocatoria.