La plataforma vecinal PVOS urge al Ayuntamiento el cese de actividad ilegal en la cantera de Priorio

OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma vecinal contra las plantas de asfalto y hormigón por un Oviedo Saludable (PVOS) urge al gobierno local del PP que haga efectivo el cese de actividad ilegal en la cantera de Priorio.

Asimismo, el colectivo ha hecho pública en rueda de prensa la denuncia "por las extralimitaciones de la explotación de la cantera de Priorio, propiedad de REASA, respecto de la licencia municipal".

Unas extralimitaciones que, inciden, han sido reconocidas por el Ayuntamiento de Oviedo desde octubre de 2021 "y sin embargo siguen explotando en las zonas ilegales".

La plataforma argumenta que desde hace años, CMC (ahora MOTA·REASA) explota "ilegalmente" en zonas de la cantera, sin que el Ayuntamiento de Oviedo "lo hubiese detectado".

Relata que la situación fue denunciada por este colectivo en 2019 y el Consistorio atendió la denuncia en 2021, dictando en 2022 el cierre de la actividad ilegal. No obstante, alerta de que "ni se cumple ni le preocupa cumplir al gobierno local".

"Es triste y condenable que el Ayuntamiento no vigile una actividad como esta, pero es inaudito que una vez que los vecinos tienen que actuar, el Ayuntamiento no quiera cerrar lo que dictamina que debe ser cerrado", reprocha la plataforma.

Del mismo modo, califica de "insoportable" que un cargo político "retuerza las normas, usurpando a la cadena técnica administrativa, a la cual no puede suplir, para dar continuidad impune a una actividad que avergüenza a cualquiera con dignidad".

"Los vecinos no pueden soportar que no se haga nada, ni van a aceptar que no se quiera hacer nada. Y desde luego, alguien de libre designación, en un papel sobrepasado, no puede amparar a una actividad ilegal contra los intereses legítimos y derechos vulnerados de los vecinos, defendiendo a una empresa como si fuese hija predilecta de la ciudad", apuntillan, incidiendo en que el concejal responsable "calla", a la vez que lamentan haber confiado en que el alcalde, Alfredo Canteli, "estaba" con el colectivo vecinal.