El plazo para solicitar subvenciones para los Proyectos Locales de Inclusión Social (PLIS) se abre el lunes

OVIEDO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, anunció en rueda de prensa que a partir del lunes 25 de agosto se podrán solicitar las subvenciones a los Proyectos Locales de Inclusión Social, PLIS.

El importe destinado a estas ayudas asciende a 130.000 euros. Tal y como explicó la edil, estas subvenciones, que se podrán solicitar hasta el 15 de septiembre inclusive, están destinadas a la realización de proyectos que tengan por objetivo la atención social a las personas y familias que se encuentren en una situación de desigualdad social y/o en riesgo de exclusión social.

Los proyectos han de estar relacionados directamente con el ejede programas dirigidos a la infancia qeu conlleven acciones encaminadas a favorecer la inclusión del alumnada, o programas que sdesarrollen medidas de acompañamiento y formación.