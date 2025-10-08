El Pleno se adhiere al manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras contra el peaje del Huerna

Los grupos municipales piden mayor investigación médica con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico

GIJÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno Municipal dos Declaraciones Institucionales, una de ellas por la que se adhiere al manifiesto aprobado por la 'Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita', relativo a la supresión del peaje del Huerna, y otra con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico.

En el caso del peaje del Huerna, el Pleno, en su texto, incide en que la prórroga del peaje del Huerna constituye "un agravio histórico ·que condiciona la vida de miles de asturianos y sitúa a la región "en desventaja" frente a otros territorios del Estado.

Se ha hecho mención, también, a que una resolución de la Comisión Europea confirma que la citada prórroga, y la de la AP-9, y AP-66 fueron contrarias al Derecho de la Unión Europea y vulneraron los principios de igualdad, transparencia y servicio al interés general.

Además, con esta Declaración se adhieren a los compromisos del manifiesto, que son: Coordinar actuaciones a todos los niveles; Movilizar a la sociedad asturiana; Desarrollar una estrategia integral; Defender la legitimidad europea y la justicia histórica; y exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el cumplimiento del dictamen europeo.

Unido a ello, y hasta que concluyan los procedimientos administrativos y/o jurídicos que permitan anular la prórroga y sea efectiva la eliminación del peaje de la AP-66, se solicita que, para evitar ahondar en la injusticia que supone esta carga impositiva, se bonifique desde el primer viaje el 100 por ciento del importe a todos los usuarios.

CÁNCER MESTATÁSICO

Respecto a la Declaración Institucional con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico, el Pleno declara reconocer la realidad de esta enfermedad y se suma a la conmemoración de este Día, que se celebra el próximo lunes.

De igual modo, el Pleno apoya la investigación científica y la financiación pública sostenida que permita avanzar hacia la cronificación de la enfermedad y ofrecer más años y calidad de vida a quienes la padecen.

También insta al Ministerio de Sanidad y a las empresas farmacéuticas a cumplir con los plazos europeos recomendados para agilizar el acceso y la financiación de los medicamentos innovadores para enfermedades graves, y en especial para el cáncer de mama metastásico.

Además, solicita a las administraciones públicas competentes que impulsen medidas legales y sociales que reconozcan la realidad de las pacientes con cáncer de mama metastásico, garantizando un trato justo y homogéneo en todo el territorio.

En el texto de la Declaración, se incide en que cuando la enfermedad se encuentra en estadio metastásico hoy por hoy no existe cura. Sobre ello, se ha llamado la atención sobre que cada año casi 7.000 mujeres fallecen en España por esta causa, lo que la convierte en la primera causa de muerte oncológica en mujeres jóvenes de entre 35 y 50 años.

Se ha llamado la atención, unido a ello, sobre que la Agencia Europea del Medicamento recomienda que los medicamentos innovadores aprobados para el tratamiento de esta enfermedad estén disponibles para las pacientes en un plazo máximo de 150 días, pese a los avances este plazo no siempre se cumple y cualquier retraso es una pérdida injusta de oportunidades y genera desigualdades en el acceso a los tratamientos.