El Pleno aprueba 115.000 euros para hacer frente a ayudas al alquiler pendientes y 500.000 para el matadero

Publicado 14/11/2018 10:47:40 CET

GIJÓN, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local del Ayuntamiento de Gijón ha conseguido los apoyos necesarios para aprobar las modificaciones presupuestarias, por una suma total de 1.335.000 euros, llevadas al Pleno de este miércoles y que tienen por objeto hacer frente a la firma del convenio con el matadero (500.000), una aportación para la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisa) de 115.000 euros y 720.000 euros para gastos de personal.

En el caso del matadero, han votado a favor IU, PSOE, Ciudadanos (Cs) y Foro, en contra PP y abstención de Xixón sí Puede (XsP), mientras que la de gastos de personal se aprobó por unanimidad y la de Emvisa con el voto a favor de XsP, PP y Foro y abstención de PSOE, IU y Cs.



Sobre esta cuestión, la edil de Hacienda, Ana Braña (Foro), ha recalcado que Foro destinó más de 4,3 millones de euros en ayudas al alquiler, que ahora requieren ser suplementadas. En cuanto a los gastos de personal, ha remarcado que hubo que asumi,r con un presupuesto prorrogado, más de 950.000 euros de la subida de la nómina marcada por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de las mejoras de convenio, además de la reducción de precios en las escuelas infantiles.

La concejala socialista Marina Pineda, por su lado, ha defendido la subvención de 500.000 euros para un matadero que es municipal y que está gestionado por la Cooperativa de Agricultores, además de tener que ver con la promoción de la actividad económica. Más dudas ha dicho que le genera la modificación para gastos de personal y la de Emvisa. En el primer caso, ha criticado que el Plan 'Reto', de reorganización de la Administración, es la "excusa" de Foro, según la edil, "para no hacer nada". Respecto a Emvisa, ha opinado que la cantidad es insuficiente.

"PARCHES" PARA EMVISA

En el caso de XsP, Mario Suárez del Fueyo, ha destacado que el futuro convenio con el matadero contemple medidas medioambientales, por lo que darán su apoyo pese a las dudas que les genera. Asimismo, darán su apoyo a los gastos del personal, mientras que respecto a Emvisa ha considerado "poco dinero" la modificación aprobada en este día, que ha tildado de "parche", aunque igualmente votará a favor.

El portavoz 'popular', Pablo González, ha apostado por reformar profundamente los servicios sociales en esta ciudad, a lo que ha recalcado que, no obstante, debe hacerse frente a las ayudas solicitadas. González, por contra, ha rechazado apoyar la legalización del matadero cuando no se sabe con seguridad el futuro del mismo, a lo que ha recalcado que el argumento de mantener el empleo no es válido.

La concejala de IU Ana Castaño, asimismo, ha anunciado el voto a favor en las dos primeras modificaciones -matadero y gastos varios-- y la abstención en la de Emvisa al considerar que debería dotarse de más recursos a esta empresa municipal. "Estamos transitando por el camino de la beneficencia", se ha quejado sobre la gestión de Foro, al que acusa de generar "las colas de los pobres".

Por parte del portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, ha defendido la partida para el matadero de cara a preservar su actividad y el empleo, así como la destinada a gastos varios. No obstante, ha avanzado su abstención, al achacar la situación de Emvisa, que tendría que dejar 1.500 ayudas al alquiler para abonar con cargo a 2019, se debe a la 'mala' gestión de Foro.