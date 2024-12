El pleno aprueba con el respaldo de PP e IU el presupuesto municipal para 2025, que asciende a 270,8 millones

OVIEDO 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado este jueves, de forma definitiva, el presupuesto general municipal del año 2025, que asciende a 270,8 millones.

Las cuentas han salido adelante con los 17 votos de favor de los ediles del equipo de gobierno (PP), que ya tenían mayoría absoluta, a los que se han sumado los tres de IU-Convocatoria por Oviedo. El PSOE y Vox han votado en contra, mientras que la concejala no adscrita, Elena Figaredo, que rompió con su grupo hace un mes y se quedó como concejala, se ha abstenido.

En términos agregados, 12,6 corresponden a la Fundación Municipal de Cultura (FMC), un 4% más que en este 2024. Además, las cuentas incluyen una partida inédita y separada de los gastos de la FMC a la Capitalidad Europea de la Cultura (CEC), título al que Oviedo quiere optar para 2031. El 2025 es el año de confección y presentación de la candidatura para superar la primera fase de selección, y para ello el Ayuntamiento de Oviedo quiere reservar 450.000 euros.

Dando respaldo a ese acuerdo entre PP e IU, el mismo pleno también se ha aprobado una proposición de IU en la que se plantea una serie de ámbitos en los que se desarrollará un acuerdo de líneas de desarrollo presupuestario. Se trata de proyectos estratégicos, vivienda, servicios básicos, política social, mantenimiento de barrios y zonas rural, equipamientos deportivos, igualdad, participación, juventud, cultura, educación y festejos, o medioambiente y estrategia de naturalización.

Esta proposición ha salido adelante con 18 votos a favor (PP; IU-Convocatoria por Oviedo y la edil no adscrita, Elena Figaredo). El resto del plenario, los 7 del PSOE y las dos de Vox, ha votado en contra.

El portavoz de Convocatoria por Oviedo- IU, Gaspar Llamazares, ha justificado el acuerdo con el PP. "Qué mejor para la colaboración entre Administraciones que haya un acuerdo entre distintas sensibilidades que existen en este Ayuntamiento, para que esas distintas sensibilidades que existen en las Administraciones se acerquen", ha argumentado. Llamazares ha añadido que el acuerdo debería ser algo para celebrar, en el actual contexto de polarización política.

La concejala de Economía, Transformación digital, Leticia González ha dicho que el presupuesto "es una hoja de ruta que contempla los objetivos fijados por el equipo de gobierno". La otra pata del presupuesto, ha asegurado, es "la prioridad que le da al empleo como un pilar que genera riqueza, prosperidad y estabilidad para garantizar el bienestar de la ciudadanía en su conjunto".

En el repaso a las grandes cifras también ha destacado los 14,1 millones al transporte público colectivo urbano y las becas de comedor, desayuno y libros de texto, unas cuentas que elevan esta partida a los 5,7 millones, con un aumento que ronda el 40%.

El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, ha dicho que el PP "es muy malo gestionando" y ha insistido en que no puede dar respaldo a las cuentas impulsadas por el equipo de gobierno dirigido por el Alcalde, Alfredo Canteli, porque no son las que necesita Oviedo.

"Si estuviéramos de acuerdo, pues estaríamos todos en el mismo partido", ha apuntado el socialista, señalando que su partido tiene un modelo alternativo de ciudad y vamos a pelear por que sea así. "El que suscriba estos presupuestos, pues bueno, asume lo bueno, asume lo malo y asume un presupuesto conservador de derechas que mete un sablazo impresionante de 13 millones de euros y en el que no está lo que debe de estar para dar la respuesta a la ciudad que queremos", ha dicho.

También se ha mostrado crítica la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, quien ha comentado que el acuerdo entre PP e IU supone "una rendición" de los 'populares' ante la "izquierda comunista". Mientras tanto, ha lamentado que los ciudadanos tengan que soportar una subida del IBI del 7,4% y un incremento de la tasa de residuos del 77%.

Tras la sesión y las votaciones, ha tomado la palabra Alfredo Canteli, quien ha deseado que 2025 sea un año de diálogo. "Los que me conocen en la banca, en el Centro Asturiano, saben que soy una persona que me gusta dialogar, pero inevitablemente solo puedo dialogar con los que quieren dialogar conmigo. No sé hablar solo", ha apuntado a los presentes.