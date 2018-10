El Pleno 'fuerza' a Moriyón a realizar acciones en aras a desbloquear en el Senado cambios en la regla de gasto

Publicado 10/10/2018 19:03:54 CET

GIJÓN, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón ha logrado este miércoles en el Pleno que se apruebe una proposición con la que se 'fuerza' a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, a que inicie las actuaciones necesarias para propiciar cambios en la regla de gasto a través de los parlamentarios de Foro, de forma que se desbloquee en el Senado la tramitación de la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En este punto, han votado a favor PSOE, Xixón Sí Puede e IU y en contra Foro, Ciudadanos y PP. El portavoz socialista, José María Pérez, ha opinado que es "antidemocrático" utilizar una "artimaña legal" para bloquear algo que quieren la mayoría de los españoles.

Ante esto, el portavoz 'popular', Pablo González, ha replicado que quieren evitar la mayoría absoluta del PP en el Senado, "cambiando las reglas del partido". Foro, por su parte, ha remarcado que lo necesario es cambiar la regla de gasto y ha explicado que lo que se bloqueó en el Senado es respecto al techo de gasto una cuestión procedimental.

La Corporación gijonesa, además, ha aprobado por mayoría, con la única abstención de Foro, una proposición de IU que el Gobierno local presente, en un plazo de dos meses, un informe sobre el plan concreto de usos de la 'Casa Paquet', que se convertirá en albergue de peregrinos, y un estudio económico de viabilidad que detalle la previsión de usuarios, los costes de mantenimiento y el personal dependiente del Ayuntamiento que trabajará en el edificio.

"Otro chollo más" que deja Foro, en palabras de la edil de IU Ana Castaño, quien ha apostado por establecer prioridades. Castaño ha incidido en que se va a arreglar un edificio que es de una entidad, pagamos un alquiler, y luego se le va devolver, por lo que no le vale la justificación de Foro de que se va a recuperar un edificio emblemático.

UN "PELOTAZO"

XsP, por su parte, ha llegado a hablar de "pelotazo con todas las letras", al señalar que habrá que pagar 56.000 euros al año solo de canon y obra de reforma. Para compensar esos gastos, teniendo en cuenta una media de ocho euros por pernocta, se precisaría para llegar a un equilibrio financiero un mínimo de 4.187 pernoctas, cuando en Gijón la cifra ronda los 2.670.

El concejal de Festejos, Turismo y Deporte, Jesús Martínez Salvador (Foro), por su lado, ha visto sorprendente que la oposición se preocupe por la rentabilidad económica de un servicio público. A esto ha sumado que no ve el problema en recuperar un edificio emblemático de la ciudad. Ha contrapuesto, además, este caso al de en su día las cocheras de Emtusa. "Eso sí que es un ejemplo de gestión", ha ironizado.

CONTRA LOS ATAQUES A CARGOS PÚBLICO

Se han aprobado cuatro declaraciones institucionales; una de ellas, por unanimidad, en contra de los actos violentos que han sufrido diversos cargos públicos, el más grave el asesinato del concejal de Llanes, Javier Ardines. En la misma, la Corporación muestra también su apoyo a los cargos públicos del Ayuntamiento de Riosa, que han sufrido amenazas incluso de muerte.

También se ha acordado por unanimidad otra Declaración sobre el '11 de octubre, Día Internacional de la Niña 2018', establecido al objeto de reconocer sus derechos y crear conciencia sobre su situación en todo el mundo y las dificultades que tienen solo por ser niñas.

Asimismo, la Corporación, excepto el PP, ha dado su apoyo al Día de la Reciella y a la asociación que organiza las actividades que favorecen la transmisión del asturiano entre generaciones, y con ello su supervivencia.

También se ha aprobado una Declaración a favor de impulsar las conexiones aéreas de Asturias, por la que se acuerda instar al Principado a trabajar en la consecución de objetivos tales como evitar las prácticas monopolísticas e incluir como destino prioritario en la política de conectividad aérea turística del Principado el hub europeo low cost de Londres Standsted.

Además, se instará al Gobierno central a que adopte el acuerdo por el que se aprueba la declaración de obligaciones de servicio público en las rutas aéreas Asturias-Madrid y Asturias-Barcelona, para garantizar el enlace con los principales destinos nacionales e internacionales.

No ha prosperado, en el Pleno, una iniciativa de Ciudadanos para realizar un estudio de cara a suprimir la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisa) y que las funciones las asuma la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisa), al votar en contra Foro, PSOE, XsP e IU.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

En el turno de preguntas, la alcaldesa, en respuesta al concejal de XsP David Alonso, ha explicado que ArcelorMittal tiene de plazo hasta el próximo día 27 para entregar un informe requerido por el Ayuntamiento respecto a la planta de generación eléctrica a través del aprovechamiento de los gases que genera en sus procesos.

En todo caso, ha apuntado que la siderúrgica tendrá que tener en cuenta, entre otras cosas, el Plan de Calidad del Aire de Gijón, el cumplimiento de los límites legales de partículas contaminantes y la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente. Ha matizado, eso sí, que se trata de una autorización administrativa previa, pero deberá ser el Principado el que otorgue la Autorización Ambiental Integrada.

El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, a este respecto, ha incidido en que Emvisa es un instrumento público, que si no resulta eficiente, "hay que cambiarlo", ha apostillado. "No es que no funcionen las ayudas, sino la herramienta", ha apuntado.