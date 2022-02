Los grupos de la izquierda rechazan una PNL de Vox que pedía un Plan Autonómico Integral de Enfermedades Raras

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox Asturias ha defendido este miércoles en el Pleno una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Principado a aprobar Plan Autonómico Integral de Enfermedades Raras y dotarlo de los recursos necesarios para llevar a cabo todas las acciones necesarias.

Asimismo, la propuesta de Vox, defendida por la diputada Sara Álvarez Rouco, reclama instar desde el Parlamento asturiano al Gobierno central a que articule los recursos económicos para desarrollar una nueva Estrategia Nacional de enfermedades raras o poco frecuentes.

Sara Álvarez Rouco ha explicado que tras mantener sucesivas reuniones con miembros de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) ha conocido de primera mano la situación y las demandas que sufre el colectivo.

Ha indicado que en Asturias más de 74.400 personas sufren alguna de las enfermedades catalogadas como raras o poco frecuentes atender de toda la problemática a la que se enfrentan que requiere una atención más personalizada porque actualmente están desprotegidos.

La Propuesta No de Ley (PNL) insta, además de lo señalado con anterioridad, otras medidas como impulsar centros expertos en diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades dotándoles de presupuesto adecuado; instar al Gobierno de la nación a dotar los registros autonómicos y estatal a los que se puedan aplicar herramientas de inteligencia artificial para estudiar todos los aspectos epidemiológicos, de diagnóstico y de tratamiento o también homogeneizar la ejecución de un plan de cribado de las enfermedades raras en recién nacidos, al menos las más dañinas, y con respecto de las cuales se disponga de tratamientos eficaces, así como garantizar y asegurar el acceso en equidad de los servicios y prestaciones sociales así como garantizar la inclusión social, educativa y laboral del colectivo.

La socialista Carmen Eva ha indicado que la existencia de las enfermedades raras es un motivo más para la existencia de un sistema público de salud fuerte y se ha mostrado muy crítica con la táctica de Vox.

"Ustedes traen aquí proposiciones no de ley tácticas en materia sanitaria pero tienen una estrategia sanitaria muy clara que es completamente incompatible con estas proposiciones", ha indicado Carmen Eva Pérez. "A su proposición no de ley no y a su táctica y estrategia en materia sanitaria tampoco", añadió la diputada socialista.

La diputada del PP, Beatriz Polledo, ha culpado a los ejecutivos socialistas de olvidarse de estos pacientes y ha destacado la necesidad de la cooperación de los Gobiernos y la concienciación para poder lograr los diagnósticos adecuados. Por ello el grupo parlamentario 'popular' ha apoyado la iniciativa de Vox.

Desde Ciudadanos, Luis Fanjul, ha mostrado el apoyo de su formación a la iniciativa y ha destacado que "no todo es ideología" y "no vale esconderse debajo del ala" ante este tipo de problemas". También Foro ha aprobado la propuesta de Vox al considerarla más que necesaria.

Los grupos parlamentarios de Podemos e IU han rechazado intervenir en el debate.

PROPOSICIÓN DE PODEMOS

Si ha salido adelante una proposición no de ley defendida por el diputado de Podemos, Rafael Palacios, instando al Consejo de Gobierno a que se dirija a la Oficina Central de las Administraciones Judiciales para el Esclarecimiento de los Crímenes del Nacionalsocialismo para solicitar información precisa sobre los preparativos, la ejecución y las consecuencias de la intervención de la Legión Cóndor en Asturias durante la guerra civil.

Han apoyado la iniciativa los grupos del PSOE, IU y el diputado de Foro, Adrián Pumares. Por su parte Ciudadanos ha optado por abstenerse.

En contra han votado el PP y Vox, que según ha indicado su portavoz, traer este asunto al Parlamento es una "sandez" y ha votado en contra de la misma.